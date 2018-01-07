男闖靜坐區 嗆黃國昌：今民進黨這樣你要負責

時代力量黨團7日由黨主席黃國昌（中）在總統府前舉行記者會，控訴警方在凌晨強制拆除凱道前的帳篷事件 ，表示已經侵犯到人權。（趙雙傑攝）

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為抗議民進黨擬在立法院臨時會通過《勞動基準法》修正案，時代力量5位立委上周五至總統府前靜坐、禁食表達訴求，但今凌晨遭警方拆除遮雨帳篷，立委黃國昌等人直接穿著雨衣淋雨睡地上。時力上午進行記者會時，突然有一中年男子進入靜坐區，對黃國昌嗆聲「你是太陽花學運那個對不對，今天民進黨這樣你要負責啦！」黃僅表示「謝謝您的意見」。

黃在臉書指出，本以為2016已發生改變，但沒想到他熱愛的台灣，權柄濫用如此冷酷，「雨又變大了，但我心裡的雨更大」。

由於連日大雨，時力昨臨時搬來帳篷遮雨，但遭警方依《道路交通管理處罰條例》開罰，並將視為路障的帳篷拆除。但黃國昌並未理會警方，也沒簽罰單。但因無雨遮，黃國昌等人從凌晨就僅穿雨衣及睡袋，整晚躺在馬路上淋雨，直到清晨才移到簡易遮雨棚。

時代力量上午也在抗議現場舉行記者會，黃國昌、徐永明的聲音明顯沙啞，黃強調，現在警方管制出入，許多網路媒體無法到現場，痛批台灣回到管制媒體老路；徐永明則說，警方強行拆掉遮雨棚，導致他們泡在雨中睡覺，他與黃都感冒了。

時力上午進行記者會時，突然有一中年男子進入靜坐區，對黃國昌嗆聲「你是太陽花學運那個對不對，今天民進黨這樣你要負責啦！」但黃沒特別回應，僅表示「謝謝您的意見」。

徐永明則質疑，警方在衝突後擴大管制，現在連立委都只出不進，為何有一般民眾可以進來？批評警方「自導自演」。

至於時力明天是否回到立法院備戰？黃國昌則說，現在說還太早，諷刺也許等一下雨棚被拆掉被戴上警備車，隨後又載去丟包。

(中時)

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