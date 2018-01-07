中市PM2.5濃度降幅全國第1 獲環保署千萬獎金

2018年01月07日 11:47 中時 盧金足

7日上午台中市環保局空氣品質監測網顯示，16個測站全部為良好的綠色等級。（盧金足翻攝）

台中市府拚改善空汙奏效！環保署2017年底公布2016年秋冬空品不良季節協調公私場所降載結果，台中市削減比率達8.7％，為6都第1，將獲頒環保署獎金1000萬元，市府表示，1000萬元獎金，將運用於加強空汙稽查採樣科學儀器設備及汙染防制工作。

市府指出，環保署空品測站數據顯示，台中市PM2.5年均濃度逐年下降，2016年為22.8微克/立方米，至2017年降至20.2微克/立方米，降幅11.4％，成效全國第1，距離2020年達成國家空氣品質標準15微克/立方米目標，只剩5微克。

環保局表示，台中市PM2.5年均濃度2014年為27微克/立方米、2015年23.5微克/立方米、2016年22.8微克/立方米，呈現逐年下降的趨勢。為在2020年達到國家空氣品質標準15微克/立方米的目標，市府發起「關鍵8微克，全民動起來」的全民空汙減量運動，成效顯著，統計至2017年底，台中市PM2.5年均濃度為20.2微克/立方米，距離國家空氣品質標準的目標只剩5微克。

比較2016及2017年的PM2.5年均濃度，台中降幅達11.4%，改善率全國第1；而全國平均降幅為2.48%，台中的降幅達全國平均的4.6倍。

環保署2017年12月底公布各縣市環保機關因應2016年秋冬空品不良季節協調公私場所降載結果，中市削減比率達8.7％，削減量相當約19座文心公園可以淨化的二氧化硫排放量，為6都第1，全國比較也僅次於嘉義縣，為全國第2。

環保局表示，市府於2015年率全國之先，成功協調台中火力發電廠於秋冬空品不良季節友善降載，截至2017年底已進行39次，2016年秋冬空品不良季節降載最顯著的公私場所。由於總運轉時數下降，台中電廠2016年第4季硫氧化物與氮氧化物相較2015年同期，減量542公噸。

再從紫爆天數來看，台中紫爆天數自103年的87天降至105年的50天，106年更只剩24天，天數大幅減少。

環保局強調，2018年會再修正鍋爐加嚴標準適用範圍，將從原先的蒸氣量兩噸以上的鍋爐，擴充到全市800座鍋爐均適用，改善燃燒過程中所造成的空氣汙染，強制要求排放量前50大的汙染源改裝汙染防制設備，符合最佳可行汙染控制技術標準，預期將汙染物排放再減量3成5以上，有效改善空氣品質。

(中時)