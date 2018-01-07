製造業台商轉型 攻上海麵包市場

2018年01月07日 12:33 旺報 張國威

「Fascino」執行長劉淑芬表示，還會陸續在上海展店。記者張國威攝

上海人素來喜愛嘗鮮，也容易喜新厭舊，再加上中國大陸食安相關法規愈來愈嚴格，讓上海餐飲行業的汰換速度相當快。但近來仍有不少台商搶進麵包市場，台商「原麵包」、「Fascino頂級烘焙坊」等近日都在上海開幕，主打精緻與品質，磁吸上海麵包消費族群。

「Fascino」的兩名負責人周明授與吳仕彬原本都是從事傳統製造印刷業的台商，由喜愛美食的周明授負責口味研發，重視生產程序的吳仕彬負責品管，而「Fascino」的麵包也依循製造業的標準作業程序（SOP），外型、味道都要嚴格把關。

負責行銷、也是周明授妻子的劉淑芬就笑稱，麵包是手工產品，難以做到完全一模一樣，周明授與吳仕彬的標準化方式，讓麵包店在草創之初，經歷了很長一段磨合。

「Fascino」的第一家店於2016年開在上海美食地標幸福里旁邊，取得不錯成績，第二間店選在6日於上海旅遊街南京西路開幕。面對競爭，劉淑芬不諱言現在上海市場趨向飽和，但她強調，上海市場大，若能顧好品質、做好定位，專注於目標客群，還是大有可為。而第三家、第四家「Fascino」直營門市也可望在今年內開幕。「Fascino」也還正在考慮於上海各大辦公樓共構的設立「快速店」，目前正在籌劃階段。

吳仕彬指出，他已從事製造和進出口業20多年，除了重視麵包品質外，也因為有了進出口的經驗，便可自行進口一些大陸還沒有代理商的麵包原料和設備，讓「Fascino」有別於其他競爭者。而如果遇到原物料價格高漲時，「Fascino」也會尋找替代產品，絕對不會使用「原料減量」等犧牲麵包品質的做法，來欺騙消費者，這也是「Fascino」能在上海立足的原因。

(旺報)