體感溫度-70℃ ! 暴風雪急凍美東 炸彈氣旋侵襲上億人

2018年01月07日 11:33 中時電子報 蔡萱

美國東岸地區從上周四開始，受到在美國與加拿大東岸形成夾帶暴雪與大浪的「炸彈氣旋」（bomb cyclone）影響，紐約、費城等多個大城紛紛陷入暴風雪之中。部分地區於6日晚間的體感溫度下探-30℃，美國東北最高峰──新罕布夏州華盛頓山體感溫度更是低達至-70℃。這次低溫襲擊已在美國導致22人喪生，在美洲大陸估計有上億人受到影響。

據《CNN》報導，這場暴風雪讓氣象局對美國東岸從佛蒙特州到維吉尼亞州都發出了風寒警告，且至少有10個州都受到了低溫侵襲。美國新罕布夏州的華盛頓山（Mount Washington）在6日早上也成為了世界上第二寒冷的地區，低溫達到了-37.7℃，最大平均風速達每小時159公里，在海拔1900公尺的山頂，最大陣風達每小時180公里，使體感溫度落到-70℃。

美東大城市紐約、費城6日的氣溫都來到-13度℃，部分地區體感溫度低至-30℃。至於波士頓氣溫也僅有-12℃，且在4日因破百年紀錄的最高1公尺風暴潮（tidal surge）侵襲沿岸地區，造成部份地區與地鐵站淹水。鄰近的里維爾（Revere）則有民眾拍到多輛汽車被風暴潮水淹沒後結凍。

各大機場也飽受這場暴風雪的肆虐影響，美國境內外今天有超過2,250個航班延誤，紐約甘迺迪國際機場（JFK）和南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）國際機場情況最為嚴重，其中部分紐約旅客稱已在機場等待起飛長達20小時。除了交通受影響外，部分地區的路面積雪甚至高達約45公分 （18英吋），數萬居民因強風無電可用，預估暴風雪已讓上億人受影響。

(中時電子報)