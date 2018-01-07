陳彥博、女神艾蜜絲雨中協力 紐崔萊心騎日壓軸

活動大使陳彥博率領啦啦隊女神艾蜜絲完成北中南三區賽道體驗，成功挑戰自我。(大漢集團提供)

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中時電子報

超馬好手陳彥博、啦啦隊女神艾蜜絲，7日攜手前進紐崔萊心騎日中區壓軸，即便開騎前天公不作美下著大雨，仍有數千位車友熱情參與，陳彥博與艾蜜絲經過3場協力車合作，陳彥博也笑說艾蜜絲有進步，兩人「越騎越甜」。

第9屆紐崔萊心騎日壓軸中區太平坪林森登場，活動大使陳彥博今年打破以往獨自領跑、領騎的方式成功率領艾蜜絲共同騎協力車挑戰北、中、南三區賽道。

紐崔萊心騎日中區場壓軸登場(大漢集團提供)

儘管一早下起大雨，陳彥博見到充滿活力的車友也受到激勵，「每次參加野外活動遇到天氣不好多多少少會心情低落，看到很多車友聚集在起跑點已經準備好了，才發現原來即使天氣很差也阻擋不了這麼多人參與活動的決心。」

而近半年才開始接觸單車的艾蜜絲，透露自己就是因為活動，才開始接觸單車，「看到很多人起跑和完賽臉，上都充滿笑容發現單車也是滿適合我的一項運動。」

運動需要同伴，陳彥博表示，紐崔萊心騎日最棒的不只是一個人在騎，「而是一群人一起完成這個活動，一起為了健康、為了運動，最重要的是相信會更好。」

安麗台灣企業傳播處處長丁蘭看到現場聚集熱血車友也表示：「雖然天公不作美，但大家還是願意一大早起來參加紐崔萊心騎日，代表大家都是勇於自我挑戰、不放棄目標的人。」

(中時電子報)

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