技職國手活化老舊校園 提升技職形象

2018年01月07日 12:29 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

許多中小學教室老舊，社會企業《Skills for U》7日宣布，將與新北市教育局合作，推動「技職國手活化老舊校園計畫」，號召10多位技職國手到新北市偏鄉、特偏、「不山不市」（非山區也非都會區）學校進行修繕、老舊空間活化，進一步提升技職形象。

《Skills for U》共同創辦人黃偉翔表示，過去社會看技職體系的學生，總是以「黑手」、「正妹」、「窮」、「翻身」等字眼來形容，這種「標籤化」技職是不好的現象，因此他們號召在國際技能競賽獲獎的技職生，出來參與社會公益，以扭轉形象。

資源匱乏學校通常面臨校園、設備老舊、閒置空間多，以及家庭教育功能相對缺乏，學校成學生學習與生活重心狀況。因此，《Skills for U》將於今年暑假帶領技職國手團隊，透過各種專業技能協助資源匱乏學校活化老舊空間、修繕破舊設施與環境。

黃偉翔說，今年預計與新北市教育局合作，預計至少協助1個社區、1間學校，最多協助2個社區、5間學校，除了社會經常關心的「偏鄉」、「特偏」學校外，《Skills for U》將特別關注不山不市（非在山區也非市區）的資源匱乏學校。

關於這項計畫的經費，《Skills for U》透過各技職好手所開設的技藝體驗工作坊，收入的1/4當作公益行動基金，未來則會攜手在地師生共創，並進行職業介紹與技能學習，健全、豐富弱勢學生的生命體驗，後端再引介政府職訓與技職專班、導入社福資源。

新北市教育局長林奕華表示，許多「不山不市」的學校，比偏鄉學校更缺乏資源，因此透過「技職國手活化老舊校園計畫」，讓一些技職國手進入幫忙，讓他們有發揮空間，也帶動技職學校的發展。

台科大一年級的陳唯瑄，在去年國際技能競賽獲得石膏技術與與乾牆系統競賽的優勝獎，他表示，參與活化老舊校園計畫時，他主要負責粉刷、裝潢及室內修繕的部分。

陳唯瑄說，石膏技術與乾牆系統等相關技術知道的人比較少，因此他希望藉著參與這個計畫，讓相關技術更廣為人知，有助於提升產業。他認為，石膏技術與乾牆系統算是專業技術，希望外界更重視。

(中時)