看見遠山白雲了！中市16個測站全綠色良好等級

2018年01月07日 12:31 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市環保局空氣品質監測網7日中午11時顯示，16個測站全部為良好的綠色等級。（盧金足翻攝）

台中市環保局空氣品質監測網7日中午顯示16個測站，全部為良好的綠色等級，很多民眾大喊「好感動！」「好美的早晨，久違了！」環保局表示，大氣擴散條件好轉，台中市連2天各空品監測站全數回到綠色良好等級，與北部地區相當，揮別過去幾日不良空品陰霾。

依據台中市環保局空氣品質監測網資料，6日與 7日全市16個監測站全數達綠色良好等級，空氣品質狀況良好。

很多民眾看到霧霾散去，暫掃PM2.5的困擾，紛在臉書PO文直呼「好感動！」「今天空氣可以深呼吸」，「佛心來著！這難得的好空氣品質！」還有民眾看到遠山與白雲堆疊如一幅山水畫，趣稱「如果將房子以修圖軟體P掉，打開窗戶還以為置身在山林裡！」

台中市環保局指出，依據環保署空品測站數據，台中市PM2.5年均濃度逐年下降，2016年為22.8微克/立方米，至2017年降至20.2微克/立方米，降幅11.4％成效全國第1，距離2020年達成國家空氣品質標準15微克/立方米的目標，只剩5微克。

環保署2017年底公布2016年秋冬空品不良季節協調公私場所降載結果，台中市的削減比率達8.7％，為6都第1，並將獲頒環保署獎金1000萬元，環保局強調，顯示台中推動的空汙管制策略初見成效，將更加努力，守護市民呼吸權。

(中時)