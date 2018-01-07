《翻爆旺美食》北中南必吃 脆皮爆漿車輪餅底家啦！

2018年01月07日 12:04 中時電子報 中時電子報

◎晴光紅豆餅 一試成主顧

每每提到晴光市場，腦中總會第一個浮現晴光紅豆餅! 每天上午11點才剛開店，門口早已聚集了一列排隊人龍，每人都免不了買上10顆以上，現做現賣，有奶油、紅豆、蘿蔔絲，皮薄餡多紮實美味的餡料讓民眾一試成主顧，一口咬下，溢出的是滿滿的紅豆和暖暖的幸福。

◎麻吉紅豆餅 暖暖的媽媽味

蔡素芬本是在家中相夫教子的家庭主婦，小女兒相當喜歡吃紅豆餅，由於食安問題頻傳，讓她擔心女兒會吃到不衛生的紅豆餅，因此萌生創業念頭，在新北市中和區創業「麻吉紅豆餅」，她秉持做給家人吃的媽媽味，嚴格把關食材，獲得不少消費者愛戴。

◎滿分紅豆餅 考100分送1顆

還記得小學放學後最喜歡來顆有滿滿餡料的紅豆餅！位在通霄國小旁的自強路集中攤販，每當下課時張媽媽的紅豆餅攤總是擠滿小學生，老闆娘也為了鼓勵通霄各個國小的學生用功讀書，也在攤販前貼出告示「月考每科100分，就免費送1顆紅豆餅」來勉勵小朋友用功讀書。

◎中市車輪餅 爆漿又爆皮

「爆漿又爆皮，真材實料每個只要8元」台中市民生北路車輪餅已有20年歷史，老客戶總是讚不絕口，夏天現場還提供免費喝的冰紅茶、冬天貼心的換為熱騰騰薑母茶。老闆的女兒「紅豆」說，我們薄利多銷，原物料漲就盡量吸收，因讓客人等太久不好意思，多年來現場都提供飲料，老闆憨實的誠意讓顧客「足甘心」。

◎蝦密！爆炸餡料只要10元

嘉義縣朴子市「甜在心爆漿脆皮紅豆餅」雖開業僅3年，卻成功打趴在地多家競爭對手，成為眾多朴子人喜愛的下午點心，尤其特別受到國高中生喜愛，下課成群結隊上門光顧，買上兩顆大快朵頤，除堅持現點現做外，不甜膩又飽滿的內餡，讓人大口咬下心口滿足，10元銅版價更是讓人想一吃再吃，排隊也心甘情願的熱賣原因。

◎馬卡龍紅豆餅 混搭客製化

「萬丹紅豆餅」聞名全台，在屏東縣萬丹鄉有一家專門賣「馬卡龍」紅豆餅的店「豆廚子」，老闆娘王惠玲以擅長的植物染，嘗試利用天然食材做染料，改良出紅、黃、綠、黑、咖啡等彩色餅皮的紅豆餅，就像馬卡龍一樣五彩繽紛，非常特別。

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