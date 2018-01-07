2018年01月07日 12:29 工商 崔慈悌 、中天新聞／ 林嘉源 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／、中時電子報／

今周刊民調 過半民眾支持修勞基法

時代力道在總統府前抗爭要求撤回勞基法修正案，不過根據今周刊今天公布的最新民調，有54.2％民眾認為有必要進行勞基法修法，對於勞資合意下「7休1改為14休2」、「核實計算加班費」、「輪班間隔放寬到8小時」等爭議點也都有過半民眾表示支持。

立法院臨時會周三擬三讀通過勞基法修正案，時代力量立委不惜在總統府前禁食抗爭，意圖擋下修法。今周刊今天公布民調，發現多數人認為現行一例一休的作法失當，應該修法。

今周刊副總編輯林奇伯表示，整體來說，有54.2％過半民眾認為有必要進行勞基法修法，認為沒有必要的只有28.1％，。

對於爭議性較大的的7休1鬆綁部分，50.4％民眾贊成改為14休2，另有46.2％民眾表示不贊成。在輪班間隔彈性調整為至少8小時部分，有51.9％民眾贊成在勞工和企業都同意的情況下，可以改成兩班之間的休息時間從11小時調整為8小時。

現行勞基法規定，勞工在休息日加班就算未滿4小時，加班費以4小時計算，民調中指出，有64.8％民眾贊成加班費改為核實計算，僅33％不贊成。

林奇伯指出，在勞資合意前提下，目前幾項具有爭議的部分，包括「7休1改為14休2」、「特休假可遞延1年」、「休息日加班費核實計算」、「輪班間隔可彈性調整到8小時」以及「加班時數總量管制」都有超過5成的民意支持，其中贊成度最高的前3名分別是「遞延特休假」、「核實計算」以及「加班總時數」。

其中，特休假遞延1年有76.7民眾贊成，另外加班費計算方式，其實有將近6成5民眾是希望核實計算，這樣對雙方都公平，加班總時數也有近6成民眾是贊成，認為有3個月的時間可以彈性挪移比較好。

至於賴清德日前表示勞基法將啟動下一階段修法，林奇伯表示，民眾對於設立專法專章來規範，而不是用一個既定法條來規範各行業，有壓倒性的共識，88.6％民眾都認為要有更多彈性。

此份民調是去年12月29日至今年1月1日進行，訪問1,856位年滿20歲以上民眾，在95％信賴水準下、抽樣誤差介於正負2.83％之間。

(工商)