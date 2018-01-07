入冬首波寒流明日來襲 玉山、合歡山有望降雪

寒流報到加上水氣影響，玉山、合歡山周二有機會降雪。圖為去年12月14日玉山降雪，積雪0.5公分（資料照、氣象局提供）

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入冬以來首波寒流明日報到，台南以北將出現8到10度的低溫，中部以北空曠地區甚至將下探7度。由於到周二都是濕冷的天氣，玉山、合歡山有機率降雪，周三起轉乾冷，降雪機率也隨之減退。氣象局提醒民眾要注意氣溫變化，周六起溫度才會回升。

中央氣象局預報員程川芳表示，鋒面在今、明兩天通過台灣，導致全台天氣都不太穩定，包括中部以北、東北部地區，還有各地山區，都有陣雨和雷雨的情況出現，甚至南部地區也有局部短暫陣雨，不穩定的天氣型態會延續到明日上半天。

程川芳指出，明日下午開始將入冬來首波寒流南下，使各地氣溫走低，氣象局預測，台南以北到宜蘭一帶，會出現8度到10度的低溫，其他地區低溫可能出現11度到13度的低溫，台北則會來到10度，至於中部以北的空曠地區，還有可能出現7度低溫。

程川芳表示，此波寒流影響時間大約是周二至周五之間，各地氣溫都偏低，至於降雨方面，至周二都還有水氣影響，屬於濕冷的天氣型態，周三開始水氣才會減少，使天氣轉為乾冷的型態。

程川芳指出，入冬以來第一波寒流報到，也是入冬以來氣溫最低的一次，提醒民眾必須多注意保暖，尤其有心血管疾病的民眾，以及對溫差較敏感的族群，例如老人、小孩，都要特別注意這一波的溫度劇烈變化，預計周六起寒流將減弱，使氣溫逐漸回升。

程川芳表示，至於降雪方面，氣象局預測至周二都還有水氣，也剛好遇上寒流影響期間，因此3,000公尺以上高山在周二至周三清晨都有機會降雪，例如合歡山、玉山；太平山降雪機率則比較低，周三之後天氣型態轉為乾冷，降雪機率也會隨之減少。

(中時)

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