男交警隊部女廁裝針孔 偷拍心儀女警判2月

2018年01月07日 12:46 中時 陳志賢

前台北市警局交通分隊陳姓警員，去年7月底在分隊女廁裝設針孔攝影機，偷拍同單位2名女警如廁，結果遭女警察覺後，心虛遞出辭呈而曝光，2名被害女警事後調職並堅決不撤告。陳男日前被依妨害祕密罪判處徒刑2月，可易科罰金6萬元。

42歲的陳男，數年前為協助有女警身分的女友逮狼，暗裝攝影機逮到褻玩女警內衣褲的男警官，女友還因此嫁給他，不料陳卻偷拍其他女警如廁。

檢警調查，陳去年7月31日上午，趁著留守機會溜進分隊女廁，利用隔板底部的鐵片為基座，使用磁鐵吸附1個外型、大小類似隨身碟的針孔攝錄機，欲偷拍他心儀的女警如廁。

案發當天，僅有2名女警值班，2女都被偷拍，直到他所心儀的女警第2度上廁所時，眼尖發現腳旁隔板底部似有不明物品，仔細一看發現疑似針孔，立刻通報分隊長，確認是針孔攝錄影機，警方展開偵辦。

檢警依據監視器畫面，發現陳在案發前曾在廁所外徘徊鬼祟，相當可疑，且在8月4日突然遞出辭呈，9日即完成離職手續。事後督察人員詢問陳時，陳承認犯案，警詢後，依妨害祕密罪嫌將他函送北檢偵辦。

據了解，檢方調查時，陳辯稱僅是「好玩」才會如此，並無惡意，希望能與2名女警和解；2名被害女警案發後均調離原單位，但2女對陳的偷拍惡行仍是憤恨難平，不願和解撤告，檢方去年10月起訴，聲請簡易判決。

(中時)