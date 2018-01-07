民進黨縣長缺席不給面子？柯P：不用想太多

2018年01月07日 13:01 中時 陳燕珩

台北市首創「家庭藥師制度」，安排藥師親自訪視失能長者、民眾，提供到宅藥事照護服務，運行1年多來成效不錯。北市府7日與澎湖縣政府簽署合作意向書，將服務擴及到離島。不過，澎湖縣原定由民進黨籍縣長陳光復出席，卻臨時改為副縣長代打，被問及對方是否不給面子，柯僅說「不用想那麼多」。

柯文哲表示，家庭藥師計畫是他任內很重要的政策，外界以為北市醫療資源豐富，但全市有一半房子是老舊公寓，對長者來說上下樓梯有困難，很多醫療資源無法使用到。所以2016年起，北市開創居家藥師制度，有計畫性地推動。

他強調，很多長者一次看好幾組醫師，領太多藥會搞得亂七八糟，居家藥師可幫忙檢視用藥，推動後明顯有好處，病人用藥變得安全，也減少藥物濫用，同時也有助於廢棄藥物的處理。由於北市試辦的經驗不錯，現在進一步推展到澎湖，把服務帶到離島。

澎湖縣副縣長林皆興說，北市有5000多名藥師，澎湖只有70幾名，又是離島偏鄉地區，藥師需搭小船到各個離島服務，交通非常不便，當地醫療資源也很匱乏，對澎湖來說是個艱鉅的任務。

他表示，澎湖獨居老人比例很高，老年人口占約2成，許多長者患有多重的慢性疾病，對藥品有很大的需求，現在引入北市家庭藥師計畫，可以讓資源有效運用，也讓藥品使用更精準，對澎湖醫療品質提升大有幫助。

不過，澎湖縣原定由縣長陳光復出席，臨時換成林皆興代打，引發外界聯想。對此，柯文哲說，有時候人家也會請假，哪有天天在上班的，且這計畫是澎湖有求於台北，「不用想那麼多」。

(中時)