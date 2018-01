2018年01月07日 12:58 中時電子報 盧品青

柯瑞的自來水廣告片段。(轉自youtube)

勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)上月與自來水濾芯公司Brita簽下3年代言合約,「水就是我的飲料,讓我更健康,只要有了Brita濾芯,大家不用浪費錢在瓶裝水上。」代言人講一些門面話很正常,不過柯瑞新年的首支廣告不免令人目瞪口呆。

廣告裡的饒舌歌聽著令人一肚皮火,就只是不斷重複「First name Stephen, last name Curry!」(他名叫史蒂芬,姓氏柯瑞!)夾雜著「他幫助我的人生變得更好!」描述一個魯蛇在柯瑞和飲水的幫助下改變自己的故事,搭配著洗腦的旋律,冏到最高點。

有外媒打趣說這首歌實在太爛了,演員的表情也很差勁,柯瑞應該因此受懲罰而剝奪MVP資格!不過這首饒舌歌其實只是廣告的一部分,完整的廣告並沒有那麼糟,但還是令一些球迷看了有點難受。

(中時電子報)