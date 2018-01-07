2017年最賣女優排行榜 竟是這兩位完敗波多野結衣！

論長相、出身跟話題性都是一等一的「國民AV女優」三上悠亞，竟不是DMM銷售排行榜冠軍。(翻攝自三上悠亞IG)

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中時電子報
在台灣擁有高知名度的「暗黑林志玲」波多野結衣，僅是最賣女優排行榜的第三名。(翻攝自波多野結衣IG)

2018年到來，對所有人來說都是翻開嶄新的一頁，包含日本成人影視業亦同，在新的戰爭開打的同時，過去一年的「戰績」，也是相當值得參考的數值，日本AV最大電子商務網站「DMM」，日前公布了2017年最賣AV女優排行榜TOP100，競爭之激烈，在台灣具有極高人氣的波多野結衣，竟然不是冠軍，「國民AV女優」三上悠亞甚至掉出TOP3之外。

日本最大成人銷售平台DMM，每年都會以自家網站的實際銷售數字來發表各種排行榜，因此無論對片商或是暗黑女神們來說，都相當具有指標意義，適逢一年的初始，DMM當然得總結上一年度的種種，公開了最賣女優TOP100及作品銷售TOP20，其中，女優的部分備受矚目，結果公開後也驚呆眾人，被封為「最強暗黑女王」的三上悠亞，甚至連前三名都沒有，但至少守住了TOP5的位置。

至於素有「AV林志玲」稱號、拍AV也拍電影的紅星波多野結衣，也沒能登上冠軍寶座，僅拿到第三名，也因此讓人相當好奇，打敗「暗黑志玲姊姊」的究竟是何方神聖？答案揭曉，冠軍是由當紅寫真女星出身、AV出道前在報章雜誌及電視都有相當曝光度的高橋聖子拿下，緊接其後的，則是有「最強人妻」封號、發片如流水的佐佐木明希拿下，而夾在波多野結衣跟三上悠亞中間的，則是身材高挑修長的「短髮戰士」水野朝陽。

(中時電子報)

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