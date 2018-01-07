醉女暴走大鬧醫院　扯護理師頭髮判刑2月

2018年01月07日 13:30 中時 張穎齊

醫護人員真歹命！邱姓女子（29歲）因酒後身體不適，被送往基隆長庚醫院急診後，不滿曾姓女護理師幫助她抬上病床，竟伸手用力扯向曾女的頭髮，並拍掉她的眼鏡，導致曾女頭臉受傷，邱女也被依法送辦，日前基隆地院判處邱女2月徒刑，併科罰金1萬元。

基隆長庚醫院在去年8、9月，發生2次酒醉民眾大鬧急診室，院方對此表示，採取「暴力零容忍」的態度。（張穎齊攝）

去年8月間凌晨2時許，邱女因酒後身體不適，被友人送往基隆長庚醫院急診，曾女等護理師見狀後，協助將醉倒在地上的邱女抬到病床上，豈料邱女卻突然發酒瘋大暴走，不但拉扯曾女的頭髮，還將曾的眼鏡揮打弄壞，造成曾女頭部及臉部受到挫傷，邱女隨即也被報警逮捕。

基隆地院審理後認為，邱女因酒後造成醫療資源耗費，且不知感念醫護人員辛勞，還隊曾女施暴造成對方受傷，且犯後態度不佳，不但拒絕賠償財物損失，至今也未向曾女道歉，已嚴重損害醫病關係。

法院表示，不過邱女經訊後，仍坦承大部分犯行，但她的行為已觸犯毀損、傷害、並對於醫療人員執行醫療業務時施暴等3罪，將依違反醫療法判邱女2月徒刑，併科罰金新台幣1萬元，得服勞役折抵罰金，全案仍可上訴。

此外，繼邱女大鬧醫院後，事隔僅1個月，在去年9月13日晚間8時許，又有1名余姓醉漢因為手指被玻璃刺傷，在急診室大吵大鬧，還企圖追打醫生，與警衛扭打在地，也被依傷害罪送辦。

對此，基隆長庚醫院表示，除尊重法院判決之外，院方對於急診室發生暴力行為，採取零容忍的態度，堅決捍衛醫護人員安全，希望民眾前往急診醫病間能互相尊重。

(中時)