與恐怖份子當獄友！沙國又11王子示威被捕

2018年01月07日 13:18 中時電子報 蔡萱

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼月前才因打貪逮捕了17名王子。近日又傳出沙國11名王子因不滿王室取消替王室成員付水電費，而到王宮前示威並在拒絕離開，最後遭到王室侍衛隊逮捕，並將他 們關在利雅德一處最高戒備的監獄，被迫和恐怖份子當獄友，而且他們將以抗命等罪名受審。

據《BBC》報導，因應近年來油價低迷，沙烏地阿拉伯力推緊縮政策以增加政府盈餘，這也讓王室成員的福利縮減。11名王子就在4日因不滿王室停止為王室成員付水電費的政策，到王宮要求國王收回成命，恢復替王族成員繳付水電費。除此之外，他們也因一名表親以不明罪名遭判死刑，而要求王室給予金錢補償。

王儲薩勒曼也拒絕了這11名王子他們的要求，並告知他們這些請求市非法的，但他們仍抗命不肯離開王宮，最後薩勒曼下令王室侍衛隊將11人得捕，並將他們關押至首都利雅得一所由情報單位管理的最高戒備監獄，與武裝分子和蓋達組織恐怖分子關在一起。

王室發言人在6日出面證實此事，稱「沒有人可以凌駕於法律之上，法律面前人人平等」，這11名王子將被以違反公共秩序及抗命等罪命起訴。但王室並未公開11王子的身分，僅知領導的王子縮寫為「S.A.S」。

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼近月來力推打貪行動，在反貪委員會成立不久後，以迅雷不急掩耳的速度逮捕了將包括有「中東股王」之稱的億萬富翁阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）王子在內，至少17名王子、數十名部長，被認為是以反貪之名，行鞏固權力之實。薩勒曼也稱，預計將從囚犯身上沒收1兆美元的不法財產充公。目前已有多人在接受罰款後獲釋。

另外，沙烏地阿拉伯也在本月開始徵收5%的銷售稅，包括大部分的食物和服務。政府也在6日宣佈為減輕民眾生活負擔，公務人員和軍人每人每年可獲1,000里亞爾（約新台幣7,850元）津貼，駐守與葉門邊境的軍人每人可得5,000里亞爾（約新台幣3.9萬元）。

(中時電子報)