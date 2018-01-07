外勞遊行登場 1500人反對薪資脫鉤

移工高呼「We aren't slaves!」。（方濬哲攝）

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移工高呼「We aren't slaves!」。（方濬哲攝）
移工隨著活動主視覺「看見非公民」步行。（方濬哲攝）

外勞遊行今登場，移工集結約1500人喊著「共同生活，共同決定」的口號，爭取參與政府政策決定的權力，一路從勞動部走往凱道。移工團體表示，此次遊行也反對本、外勞基本工資脫鉤，並要求廢除仲介制度，由政府引進，家務勞工也應有法令保障。

移工團體下午1時到勞動部前集結，高呼「反脫鉤」口號，炒熱現場氣氛，移工團體還準備一張大布條，上頭寫著整府對移工不利的政策，包括「私人仲介制度」、「移工不得自由轉換雇主」、「家務勞工無法令保障」，最後移工們倒數3、2、1後，就將布條扯成碎片，象徵打破不公的制度，高喊「我們不是奴隸」。

台灣移工聯盟指出，目前在台移工有將近67萬人，他們把生命中最精華的青壯年時光貢獻給台灣，參與工程建設及產業發展，對於勞動政策制度，應有表達意見、決定的權力，移工遊行自2003年開始舉行，大多訴求改善血汗勞動條件，但今年主題為「看見非公民」（移工），訴求移工政治權，正式將爭取政治權納入移工運動。

台灣移工聯盟表示，近期立院再度傳出分化本勞、移工的「外勞薪資脫鉤」提案，多年來不論國民黨或民進黨執政，不時都會傳出外勞薪資與基本工資脫鉤的聲音，但事實上，雇主本來就可從外勞薪資中扣除5000元當作膳宿費，這也讓外勞薪資早就與基本工資脫鉤。

台灣移工聯盟表示，台灣GDP每年成長，但每人平均實質薪資並無隨之成長，當外勞薪資脫鉤，如同兩顆品質相當的橘子，一顆賣5元，另一顆卻要10元，這種情況下誰會花錢買10元的橘子，脫鉤議題將使台灣整體勞動條件更加惡化，是資本家分化勞工以增加獲利的伎倆，若成真，本勞和移工將共同承擔苦果。

台灣移工聯盟指出，聯盟去年9月至12月底辦理移工公投，題目包括「家務勞工應有勞動法令保障」、「廢除外勞仲介制度，強制政府直接引進」、「移工可自由轉換雇主」等3項，最後共有1萬1310名移工完成投票，今日也藉著遊行對外公布公投結果，3項題目的同意票都得到1萬1000票以上的高票，他們訴求，台灣社會的發展，應由在台共同生活的公民與非公民（移工）共同決定。

(中時)

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