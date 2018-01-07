勞基法下階段修法 近9成支持訂專章或專法

2018年01月07日 14:02 工商 崔慈悌

現行勞基法無法兼顧各種行業，行政院長賴清德日前表示，政府應該啟動下一階段修法，今周刊今天公布民調，高達88.6％民眾贊成訂立專章或由相關部會另定專法來做規範，外界關切的「責任制」議題，59.3％贊成可參考美國模式，以適當的薪資水準來做為衡量標準。

勞基法修法引發爭議，許多企業和民眾反應，「一例一休」的勞基法規定無法一體適用於農林漁牧、理財專員、社工人員、新聞媒體等不同屬性的各種行業。行政院長賴清德2017年12月表示，現行的勞基法並不完善，政府應該要啟動下一階段修法或制訂一部完整的勞基法。

今周刊今天針對勞基法相關議題公布民調，對於政府若啟動新一波修法，未來可能修法方向進行調查，結果顯示，有高達88.6％民眾贊成訂立專章或由相關部會另定專法來做規範，9.5％表示不贊成，1.8％未表示意見。

交叉分析結果發現，不管是任何性別、年齡、教育程度、產業、職位、收入的民眾，都壓倒性的表示贊成另立專章或專法。今周刊表示，民眾具有高度共識，認為360行不能全都穿在同一件衣服裡。

至於外界關切的「責任制」議題，今周刊民調結果，有59.3％贊成可參考美國模式，以適當的薪資水準來做為衡量責任制的標準，35.8％表示不贊成，另有4.9％未表示意見。交叉分析也顯示，薪資愈高、在企業內擔任主管級的人士，都有過半支持這項作法。

目前美國認定的白領最低薪資為每年47476美元，換算每周約為913美元，在此薪資以上，公司可不給付加班費。

今周刊也針對兩周工時自84小時縮短為單周40小時，同時取消蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日、光復節、教師節、青年節、行憲紀念日、元旦隔日等七天國定假日作法進行民調，結果顯示，49.4％民眾認為這是適當的做法，43.2％認為不適當，7.4％未表示意見。

經交叉分析發現，20到29歲的民眾認為不適當的比率高於適當，這與年輕世代較重視休假時間的氛圍與價值觀吻合。

由於目前我國勞工每年國定假日為12天，若與其他鄰近國家相比，日本與韓國則都是16天。若是再增加3天國定假日，例如12月25日行憲紀念日可以放假，元旦可以多放2天假，讓台灣趨近於日韓的作法，有68.4％民眾表示贊成，這也意味著，在國定假日天數上，再做微幅修正，有多數民意支持。

(工商)