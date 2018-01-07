MLB》柯蕭跟達比修有好交情：達比修太棒了！

達比修有(中)在道奇時，跟柯蕭(左)建立起不錯的交情。(美聯社)

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中時電子報

柯蕭(Clayton Kershaw)雖跟達比修有僅在道奇當不到一個球季的隊友，不過兩人卻建立不錯的交情，休季期間也相約一起自主訓練，美媒報導，柯蕭談到達比修時，直言達比修剛到球隊時，就覺得他是個不錯的隊友，「我現在跟所有人一樣，都很有興趣看他會去哪隊。」

達比修是在去年731交易大限時，被遊騎兵交易到道奇，在世界大賽結束後約滿離去，目前尚在找尋新東家。儘管他待在道奇時間不長，不過卻跟柯蕭建立起好關係；柯蕭表示，達比修英文很好，因此他們能暢談，休季期間也每天一起訓練、傳接球，能多了解達比修讓他感覺很棒。

說到達比修，不少道奇迷直覺會想到他世界大賽糟糕的表現，但柯蕭替他護航，他說，沒人記得達比修對上響尾蛇跟小熊時的表現，「那助我們打進世界大賽，我覺得他對我們很重要。」柯蕭明白達比修例行賽投再多場，不少人也只會記得最後一場先發，但達比修好到讓人難以置信。

柯蕭認為，達比修對球隊有正向助益，已經無法多要求什麼，「我覺得達比修在道奇時，我們一起度過一段不錯的日子，所以我現在跟大家一樣，都想看看他會去哪裡。」達比修在季後自由市場流動緩慢的情況下，儘管被評為自由市場頂級先發投手，仍在等待有球隊開出理想合約。

(中時電子報)

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