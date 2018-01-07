「也獸派」特展 長億學生秀學習成果

長億高中美術班在屯區藝文中心舉辦「也獸派」畢業展，吸引不少人觀賞。（林欣儀攝）

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長億高中美術班畢業展即日起在屯區藝文中心展開，以「也獸派」為主題，藉以彰顯21名小怪獸的創造力，並由學生敏銳的眼光紀錄景色，畫出他們所看、所感及所想，作品涵蓋水彩、水墨及書法、漫畫、平面設計等媒材，透過作品呈現學子們成長的蛻變。

一幅幅作品吸引不少民眾參觀，活潑的色調與生動的筆觸，讓許多人駐足，其中，曾榮獲全國美術比賽漫畫類佳作與台中市美術比賽漫畫類第二名的許珮安，以「承諾」為發想源頭，創作出「愛我就不要遺棄我」作品，畫中藉由流淚的狗與人的決裂，呈現人、狗間的情感演繹。

許珮安說，在創作時想到以前看過的新聞時事，就是講述狗狗被棄養的情況，決定以漫畫式的情境與水彩的筆觸，透過擬人手法表達出心中的悸動，盼讓觀者能思及關懷動物、並給予動物承諾。

校方指出，今年畢業展以「也獸派」為主題，其中「也」字在甲骨文中是雌性的表徵，代表著參與畢展的21名心思細膩、富創造力的小怪獸，從3年前交集、為藝術而努力的成果，透過他們情感與各自風格的融合，創造新的藝術樣貌。

長億高中美術班成立10年，校方強調，課程中除規劃有中西畫基礎、電腦繪圖課程，也與彰化師大美術系合作進行校園藝術課程，106學年度起更擴大學習領域，與豐原高中美術班策略聯盟，並與日本東洋美術大學講師進行教育交流，盼提供學生揮灑的舞台。

(中時)

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