為了5個時力立委動員上千警力？基層官警怨聲四起

員警寒冷街頭拿盾牌取暖照曝光 許淑華批：時力浪費社會資源（圖／翻攝許淑華臉書）

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台北市警局針對警界內部及民眾質疑：只為了5個立委，竟動用了上千警力來處理時代力量違法集會遊，7日下午特別發出新聞稿說明，市警局規劃0107專案勤務，「使用建制警力500名」，規畫使用在集會遊行路線周遭及總統府、立法院、行政院、總統寓所等重要處所，執行安全維護及交通管制疏導措施。

時代力量立委從5日晚間前往總統府前佔地抗議，警政署為防太陽花學運效應，從6日下午3點緊急發布動員令，台北市警局召回近1000名警力待命，許多基層員警停休被臨時召回，心中已是嚴重不滿，等到進到勤務現場，看見就只為了5名時力立委，市警局浪費超過百倍警力，陪侍在側，如果是普通老百姓，早就被優勢警力排除，但市警局高層見到有權有勢的立委，就只能陪笑臉，溫情勸說：「天氣寒冷，希望委員早日回家休息！」讓基層員警看不下去。

基層官警不滿抱怨，上層毫無節制地濫用警力，同仁超勤1、200小時都是正常，有員警更直指，自己連續上班5天，好不容易輪到休息，卻又接到分局來電要回去待命出勤，員警長時間過勞出勤，變成常態。

台北市警局針對警怨四起，特別在7日下午13時發布新聞指出，7日市警局只用了500名警力，希望能藉以平息警怨，但仍被基層官警評譏與「晉惠帝的何不食肉糜」相差不遠！

(中時)

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