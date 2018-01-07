瘖啞人持毒遭警逮 手語抱怨自己可憐為何還捉他

2018年01月07日 14:37 中時 呂素麗

高雄市34歲洪姓男子是瘖啞人士，5日因行跡可疑，在三民區遭警查獲持有毒品，洪男焦急快速地比劃著「聽不到」，但持有毒品犯罪事實擺在眼前，在派出所製作筆錄程序時，多次以手語跟翻譯表示自己很悲哀，都這麼可憐了警察竟還要抓他；警方聽後不禁搖頭直斥:「吸毒就是犯錯，與任何身分都沒有關係」，全案依違反毒品防制條例移送偵辦。

2018.01.07 高雄市 ▲警方查獲洪嫌裝安非他命的容器。（呂素麗翻攝）

三民一分局十全派出所員警尤健晃5日上午10點在執巡邏勤務時，在九如二路見1名男子坐在機車坐墊上不時左顧右盼，行跡可疑，從男子身後出聲叫喚多次，男子皆不為所動，直到警方走至其眼前，男子看到警方出現，才突然嚇的從車身跳下，呆愣愣地站在原地不敢動彈。

警方覺得有異，而男子面對警方詢問，都嗯嗯啊啊、比手畫腳來回應，警方一開始以為男子裝模作樣，藉以逃避警方盤查，隨後一查竟發現該名洪姓男子確實為瘖啞人士，並經他同意，查看他身上物品，在他的牛仔褲口袋，查獲兩包安非他命及自製吸食器，當場逮捕，依法帶返所偵辦。

洪嫌遭警方盤查時，不斷露出無辜表情並以手指著耳朵及喉嚨，表達自己既聾又啞，博取警方同情心；查獲毒品之際，洪嫌更是焦急快速地比劃著「聽不到」，但持有毒品犯罪事實擺在眼前，洪嫌在派出所製作筆錄程序時，多次以手語跟翻譯表示自己很悲哀，都這麼可憐了警察竟還要抓他。

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(中時)