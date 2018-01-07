高纖低卡年菜正夯 養生老饕獨鍾全素食年菜

一品松茸佛跳牆 (全素)(含甕)優惠價：NT$1250。（圖片／養心茶樓）

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養心拼盤小滿漢(蛋奶素)(6人份)優惠價：NT800。（圖片／養心茶樓）
乾燒栗香獅子頭 (蛋素)(10件)優惠價：NT780。（圖片／養心茶樓）
炙烤芋香大排 (全素)(8件)優惠價：NT680。（圖片／養心茶樓）

團圓夜上的年菜絕對是一年中最豐盛的一餐，雖說不一定要山珍海味，但絕對也少不了大魚大肉。不過近年來消費者的口味快速變化，在餐飲界也有所謂綠色革命，這些愛吃美食的饕客，紛紛改以蔬食，除了追求健康，也是為地球環保盡一份心力。

因此，不少主打全蔬食的餐廳也如雨後春筍般接連開設，平日粗茶淡飯倒也無妨，但過年怎能吃得太簡陋？台北知名的蔬食餐廳「養心茶樓」以擅長將素菜做的美味聞名，加上店家盡量不使用素料與加工食材，開業幾年己有不少粉絲追崇。而養心茶樓今年應景推出的年菜，可說是極素菜烹飪的大全，從前菜到佛跳牆都看不見肉的蹤跡，卻仍保有甘醇美味，一點都不輸給葷食。

養心茶樓的佛跳牆內主要是各種山菇野蕈，將濃郁的山野芳香收攝於罈中，滋味清麗又不失油香；而炙烤芋香大排則是耗工的手路菜，看似烤豬排其實主要是由芋頭構成，內餡為鬆軟綿密的芋頭泥，外皮和內餡間襯以海苔豆衣使得層次相疊，加上醬燒炙烤後綿密清甜，細細品嚐下富有多層次的潤澤柔香。

江浙菜「紅燒獅子頭」在養心茶樓的演繹下，也展現了截然不同的樣貌。獅子頭的圓滿造型代表著歡喜團圓的氛圍，養心加入牛蒡絲、馬蹄、柳松菇、栗子，手工揉製拍打勻稱，呈現鬆潤滑口、細緻Q彈略帶有勁道的口感，以魚香醬汁燒製入味，令人食指大動、回味無窮。

過年吃得好是必然，但若能兼顧健康與美味那更是完美。養生茶樓匠心獨具的素食佳餚，且在1月15日前外帶年菜滿額5000元，還加贈養心招牌蘿蔔糕一條，素食主義者今年不妨考慮。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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