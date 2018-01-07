SBL》史上唯一零勝教頭 邱繼緯沒留遺憾

2018年01月07日 15:03 中時電子報 黃及人

陰錯陽差之下，金酒助教兼管理邱繼緯成為SBL史上唯一「零勝教頭」，但他卻沒留任何遺憾，「那些只是數字，我在乎的是那場比賽的內容，老實講，假如那場比賽贏了反而不好，可是不管輸或贏，對我來說都是難得的經驗！」

為何成為「零勝教頭」？原來是去年耶誕夜，金酒執行教練吳俊雄趕赴高雄領軍強恕高中，來不及趕回晚上在和平館的賽事，加上另1個助教楊志豪還沒報到，只好讓毫無執教經歷的邱繼緯暫代兵符，讓他留下0勝1敗的執教戰績。

儘管那場比賽金酒83比86輸球，可是「緯總」生涯首次執教，卻讓前中華隊總教練許晉哲領軍的富邦勇士嚇出一身冷汗，直到比賽尾聲才驚險取勝，「為了準備那場比賽，我還看了好幾遍富邦影片，拚命研究對手與對方陣勢。」

「當然一開始聽到我要代班，讓我很驚訝，畢竟我的資歷與帶隊經驗不成熟，我想至少要帶過國、高中球隊才行，」邱繼緯表示，「所以我只能做好心理準備，畢竟碰上的是許晉哲教練，無論輸贏都是我很棒的人生經驗。」

實在看不太出來，邱繼緯已經有了1個九個月大兒子。(黃及人攝)

或許球迷對邱繼緯這個名字很陌生，畢竟他的SBL球員生涯過得有點坎坷，第8季參加選秀沒上，卻因決定多打UBA兩年，直到第10季才加盟金酒，打了4個球季期間並未受到重用，第14季開打前毅然決定退役改任管理。

「我不後悔退休，畢竟每個球員都會碰上這個時刻，既然金酒需要我的幫忙，為何不改當管理呢？」27歲的邱繼緯表示，「當管理是除了打球，我最想要的工作，況且我能學很多東西，就算某天我離開球隊了，適應力也會變強。」

會讓邱繼緯想法如此成熟，主因仍在去年3月兒子的誕生，「如今有老婆與小孩，我必須有穩定經濟能力，然後多存點錢，所以我不否認看著大家練球，自己也想上場奔跑，可是為了我的家人，我會繼續努力做好管理這份工作！」

(中時電子報)