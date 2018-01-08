溫昇豪、陳怡蓉深山驚魂！50分鐘車程開6小時、導航出現「不知名外國語」

2018年01月08日 00:10 中時 林淑娟

陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞一起現身《雙城故事》主場景合勝堂中藥行。（粘耿豪攝）

陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞、嚴藝文、龍劭華一起現身《雙城故事》主場景合勝堂中藥行。（粘耿豪攝）

陳怡蓉、嚴藝文、龍劭華在戲裡組中醫世家，（粘耿豪攝）

由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞、嚴藝文、龍劭華等人領銜主演跨國影集《雙城故事》，最近正如火如荼拍攝中。劇組日前赴南投埔里深山拍攝時，竟遇到迷霧驚魂，原本50分鐘車程竟然15車一起迷路，開了6小時才抵達目的地。溫昇豪及陳怡蓉形容當時的驚險：「我們開到了懸崖邊根本沒路所以15部車一起迴轉，車的後輪都在空轉了！」最可怕的是，帶路的工作人員事後透露，他的地圖導航APP一路上都是說著不知名的外國語音。

導演葉天倫透露，當天凌晨4點半劇組人員共15部車一起出發，雖然事前已經勘過兩次景，但還是不斷迷路，彼此的對講機也不通，每個人的導航定位的位置也都不一樣，路上遇到的原住民青年還好心告訴他們「你們走的完全是反方向」，驚險過程把所有人都嚇壞。6小時後抵達民宿時，負責人還提醒他們應該在上山前就拜拜，因此他們隔天再出發前，立即進行拜拜儀式，結果出了大太陽，火燒雲、雲海都順利拍到了。

陳怡蓉還透露，因為迷路太久大家都想上廁所，她就率先找了一個覺得安全的斜坡小徑去小解，之後其他女生們也都輪流去解放，沒想到後來有個阿伯騎著車上來，「他臉上還掛著神秘的微笑」。

劇組7日開放媒體媒體至迪化街的中藥行主場景「合勝堂」探班，陳怡蓉、嚴藝文、龍劭華在戲裡組中醫世家，被問到有沒被中醫扎針把脈看透人生的經驗？陳怡蓉說，有一次在醫院拍戲時她正巧重感冒，恰巧該劇有位中醫師顧問，馬上在現場找來一張床幫她把脈針灸，她當時衣服整個拉上來，扎了快20針，結果沒想到，該張病床是美術組馬上就要用到的道具，所以短短20分鐘之內一直有美術組的工作人員一直進出，想來推走這張病床，她也這樣被看了20分鐘。

曾珮瑜則有次爬香格里拉腳大扭傷，還因此在當地看了藏醫，後來返台經紀人推薦她去看中醫，原以為只是中醫師先摸兩下只是在幫她檢查，結果摸完兩下居然就好了，讓她直呼神奇。一旁的陳怡蓉馬上驚呼：「快介紹這位中醫師給我！」

該劇農曆年後將前往舊金山拍攝一個月，陳怡蓉被問是否擔心與老公薛博仁分開太久，她笑說，經紀人提醒她「人出外時就是單身」，但老公疑似有偷訂機票。陳怡蓉劇中有很多中醫專有名詞，得要轉化成英文，她求助老公，卻也把老公給考倒。巧的是，她的外公就是中醫師，也因此去學熟悉穴位，以及揣摩中醫扎針把脈看病的架勢與神情，導演稱讚她「架勢有如神醫」。

(中時)