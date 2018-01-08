女神曾莞婷坐猛男肩頭　自信全是「裝」出來的！

2018年01月08日 01:07 中時 林淑娟

曾莞婷坐上猛男肩頭。（三立）

曾莞婷戲中華麗走秀。（三立）

由曾莞婷、高宇蓁、韓瑜、黃少祺、謝承均、江宏恩等人參與演出的三立最新八點台劇《金家好媳婦》，將於9日（週二）接檔《一家人》，其中飾演金倩倩的曾莞婷，在預告中以品牌公司執行長身份，為婚紗公司造勢，並身穿一襲粉嫩婚紗禮服出場，展露出姣好身材，還有一幕是她坐在猛男肩上華麗走秀，不過氣勢驚人的背後，其實她超害怕的。

曾莞婷從當模特兒時期到拍戲、代言，穿婚紗次數多到數不清，讓她早已失去了興奮感，她說不管是什麼品牌的婚紗都很漂亮，唯一希望不要有大裙襬，因為那份沈重不是開玩笑的，這次拍戲穿婚紗坐上猛男肩頭的橋段，就讓她有點心驚驚，因為平衡感不好，她一開始很怕重心不穩會摔下去，而且猛男身上有抹油、禮服又很滑，那份鏡頭前展現的自信，可是她來回試了好幾次才得以放心，她笑說：「我一直跟猛男說，如果你真的撐不住了，一定要跟我說喔！」

因演出《世間情》大反派郭佳佳、《甘味人生》惡女周曉菁，曾莞婷在使壞的演技走紅後，品牌代言根本接到手軟，如今她終於也在新戲中以品牌公司老闆一解圓夢，「我最想做的副業就是保養品，這一次有專業、資深的團隊，我終於可以在今年擁有自己的品牌保養品了。」一直以來對於敏感肌膚感到很困擾的曾莞婷說，自己是從完全不懂的門外漢，到開始上課、多次和團隊討論了解、甚至專程到產地去找材料並且開發，所有種種都是因為她希望能堅持自己的出發點，並且開創出新品牌，並且造福跟她一樣有肌膚困擾的觀眾。

曾莞婷自認工作起來的個性就是孤傲且機車，要做就要做第一，不喜歡跟著別人的腳步，喜歡自己開創新的機會，這一點跟劇中的金倩倩完全不謀而合，「對於工作我是非常嚴苛跟要求的，也很堅持自己的原則，所以跟我工作的人應該知道要很說服我很不容易。」坦言金倩倩的工作態度就是本人的曾莞婷，將以本色詮釋起金倩倩這位品牌公司執行長，展現幹練的模樣。

(中時)