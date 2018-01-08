駙馬爺又惹議 家族公司濫用簽證撈金？庫許納遭調查

2018年01月08日 01:52 中時電子報 高德順

樹大招風！美國總統川普庫許納又惹爭議，這回是傳出家族企業「庫許納公司」遭美國證券交易委員會調查，是否涉嫌濫用投資移民簽證EB-5，在海外撈金。

庫許納的爭議一波未平，一波又起。除了涉及「通俄門」外，華爾街日報6日報導，庫許納家族持有的庫許納公司（Kushner Companies），傳出因利用聯邦政府投資移民計畫吸引海外富人投資旗下房地產公司，遭到證管會（SEC）及紐約聯邦法院調查，是否涉嫌濫用投資移民簽證EB-5，在海外撈金。

報導指出，庫許納公司（Kushner Companies），去年5月接到美國證交會傳票，要求提交關於該公司如何使用EB-5簽證的資訊。EB-5簽證堪稱外籍人士取得「綠卡」的捷徑，條件是向創造10個以上新工作機會的美國企業，投資至少50萬美元。EB-5簽證每年有1萬個名額，明顯以中國有錢人為目標，過去10年來，至少有高達77億美元（約2267億元台幣）中國熱錢湧入美國，換取4萬張綠卡。不過，該公司聲稱，海外招商「完全配合法規，無不當之處」。

儘管庫許納接任白宮顧問後，即退出家族企業經營，但該公司去年5月赴中國宣傳「紐澤西中央大廈」開發案時，毫不避諱打出他的名號，引發外界質疑涉及利益衝突，事後聯邦檢察官也發傳票索取開發案相關資訊。

(中時電子報)