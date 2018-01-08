遭川普批失心瘋 班農改口：小唐納愛國、是好人

遭川普批失心瘋後，班農首發聲明改口：川普長子「愛國」(圖/新華社)

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中時電子報

美國記者沃爾夫新書為美國政壇投下震撼彈。沃爾夫書中引述白宮前首席策士班農的話指出，川普長子小唐納和女婿庫許納密會俄羅斯人是「叛國、不愛國、骯髒事」，導致兩人決裂。美國總統川普甚至狠批班農被炒魷魚後「失心瘋」、「邋遢」。沉默多日的班農今天終於首度回應，他強調：小唐納「既是一個愛國的人，而且是個好人。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，班農（Steve Bannon）在聲明中表示，他很遺憾沒有早一點對沃爾夫（Michael Wolff）書中的錯誤內容回應。他強調，小唐納(Donald Trump Jr. )「既是一個愛國的人，而且是個好人」，這些不實報導，已轉移總統任內第一年「歷史性」成就的焦點。

CNN報導並未提及班農為何隔了4天，才表明沃爾夫的新書錯誤引述了他的談話。另外，這份聲明只為小唐納滅火，並未替川普女婿庫許納說話。

沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯）揭露白宮內部政治角力，其中，有關「通俄門」一事最受矚目。班農砲轟小唐納、庫許納與前競選總經理曼納福特（Paul Manafort）等3位競選團隊大將，前年6月沒有律師陪同，在川普大樓會議室會晤親克里姆林宮的俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya），以獲取不利民主黨總統候選人希拉蕊的資料。他直指這是「叛國、不愛國、骯髒事」。班農今天的聲明表示，他的形容是針對參與那場會面的曼納福特，不是針對小唐納。他還表示，對川普與川普政策議程的支持「絲毫未動搖」。

(中時電子報)

文章來源：Bannon: 'I regret' delay in responding to book

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