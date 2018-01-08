驚！「木砧板」放食物好文青？！英餐廳害14人中毒

2018年01月08日 03:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

很多餐廳為講求美觀，會使用木製做餐具，看起來更「時尚」、有「文青fu」，拍照十分吸睛！然在使用此餐具時，更需注意安全衛生！英國伯明翰一間餐廳過去以木製砧板放食物供應給客人，疑似沒清潔乾淨，導致14人食物中毒，被英國當局罰款5萬英鎊（約台幣200萬）。

英國《BBC》報導，英國伯明翰一間名為「Ibrahim's Grill and Steak House」的餐廳2016年10月涉嫌導致14名市民食物中毒，執法當位衛生部得悉事件後派人到場檢查發現，該餐廳人員使用木製砧板提供食物，然餐廳衞生情況欠佳加上，員工總是依賴「一次性手套」，甚至很少洗手！

事後衛生部在去年又審視這家餐廳，發現餐廳衛生情況有改善，依舊以「木砧板」盛載食物，對餐廳正式起訴。經法院審理，！餐廳老闆以「違反衛生條例」，被重罰5萬英鎊（約台幣200萬）

據英國當局衛生部門負責人克羅克斯福德（Mark Croxford）表示，因木製餐具難以清洗，且易發霉，恐增加食物中毒風險！此外，據香港《要聞》訪問香港浸會大學生物學系教授黃港住表示，木砧板較厚身，加上其內部有很多小孔，清洗後較瓷器碗碟難乾，水分一時難以揮發，有利細菌滋生，教授建議在如需使用木製餐具，用清潔劑、熱水清除木砧板上的油污及殺菌後，等木板完全乾透才安全。

(中時電子報)