驚！「木砧板」放食物好文青？！英餐廳害14人中毒

英國伯明翰一間餐廳過去以木製砧板放食物供應給客人，疑似沒清潔乾淨，導致14人食物中毒。（圖為示意圖，達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

很多餐廳為講求美觀，會使用木製做餐具，看起來更「時尚」、有「文青fu」，拍照十分吸睛！然在使用此餐具時，更需注意安全衛生！英國伯明翰一間餐廳過去以木製砧板放食物供應給客人，疑似沒清潔乾淨，導致14人食物中毒，被英國當局罰款5萬英鎊（約台幣200萬）。

英國《BBC》報導，英國伯明翰一間名為「Ibrahim's Grill and Steak House」的餐廳2016年10月涉嫌導致14名市民食物中毒，執法當位衛生部得悉事件後派人到場檢查發現，該餐廳人員使用木製砧板提供食物，然餐廳衞生情況欠佳加上，員工總是依賴「一次性手套」，甚至很少洗手！

事後衛生部在去年又審視這家餐廳，發現餐廳衛生情況有改善，依舊以「木砧板」盛載食物，對餐廳正式起訴。經法院審理，！餐廳老闆以「違反衛生條例」，被重罰5萬英鎊（約台幣200萬）

據英國當局衛生部門負責人克羅克斯福德（Mark Croxford）表示，因木製餐具難以清洗，且易發霉，恐增加食物中毒風險！此外，據香港《要聞》訪問香港浸會大學生物學系教授黃港住表示，木砧板較厚身，加上其內部有很多小孔，清洗後較瓷器碗碟難乾，水分一時難以揮發，有利細菌滋生，教授建議在如需使用木製餐具，用清潔劑、熱水清除木砧板上的油污及殺菌後，等木板完全乾透才安全。

(中時電子報)

文章來源：英國《BBC》

文章來源：香港《要聞》

遭川普批失心瘋 班農改口：小唐… 太囂張！巴西監獄囚犯「排隊」吸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。