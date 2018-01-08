「北市好人好事運動協會」成立！盼小愛成大愛！

2018年01月08日 04:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台北市好人好事運動協會，在今(107)年元月6日召開成立大會，黃秀榕旋即正式宣誓就職，並以理事長身份繼續領航公益。為節省人力物力資源及力挺環保，不另辦授證典禮或製作任何授證牌或證書。歷屆台北市好人好事代表或年滿20歲、認同協會宗旨且有做公益事實者，皆可由地方里鄰、各界社團推薦為會員。

前國代黃秀榕以「懸命公益」為職志廣受各界好評，早期曾在黨部服務，為爭取婦女福利提升婦女地位而奉獻不少心力，並廣邀社會婦女菁英成立「菁英獅子會」，16-17年擔任國際獅子會300A2區總監，引領獅友擴大服務層面，拋磚引玉展現公益服務力量，澤被弱勢，夢想啟動非凡，服務感動世界。

黃秀榕有感於公益行善不能停歇，於去(106)年6月卸任總監職務後，立即籌劃成立「台北市好人好事運動協會」，本(元)月6日在台北典華舉行成立大會，並擔任首屆理事長，將繼續在公益路上集結愛心，廣邀社會善心人士積極參與，化小愛成大愛，關懷社會，造福人群。

民國68年，黃秀榕離開人人稱羨的教職，毅然決然與夫婿投入公益事業。她表示，「行善」的立場是「知難行易」與「知行合一」，投入社會關懷的實質行動永遠不嫌晚、不嫌多，每做一件善事就讓社會的美好增加一分，希望集結更多人一起行善，讓各種善舉如滾雪球一般無限傳播。協會成立後，將扮演「愛的引路人」，不但堅持助人為善的初衷，更要發掘更多社會各階層默默行善的「好人」，也讓社會大眾瞭解他們行善的「好事」。

協會也將每年對這些善心人士加以表揚，願與先進共同成為愛的「引路人」，更默默地守護發現更多的「行善人」。以豐富生命，改善社會善良風氣，上善若水，止於至善，並啟發人心，提昇優質人文素養，和諧社會，美善世界。

(中時電子報)