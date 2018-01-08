警方7度舉牌終於行動 帶離總統府前時力立委

警方凌晨將時力在總統府前的陳抗群眾帶離，立委黃國昌最後離開。（胡欣男翻攝）

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警方凌晨將時力在總統府前的陳抗群眾帶離，立委黃國昌最後離開。（胡欣男翻攝）
時代力量結束近60小時的總統府前陳抗行動。（胡欣男翻攝）
時力立委林昶佐等人分別自行、搭救護車前往台大醫院檢查身體。（胡欣男翻攝）

時代力量立委黃國昌等人為抗議勞基法修正案，在總統府前靜坐絕食長達近60小時，期間北市警方以該處為集會遊行法的禁制區，6度舉牌警告、命令解散及制止，時力群眾均拒絕離開，8日凌晨4時許第7次舉牌終於有所行動，優勢警力將眾人帶離，立委洪慈庸、林昶佐、徐永明分別自行、搭救護車前往醫院檢查。

台北市警8日凌晨4點20分強勢勸離總統府前時代立委

北市警方指出，時代力量數名立委率眾違法於總統府前集會，北市警局為維護集會遊行禁制區安寧秩序，並確保總統府安全，除先行實施交通管制，禁止人車進入，不斷以廣播柔性勸導該團體停止違法集會，促其離開禁制區。

不過，時力立委等人仍拒絕離開，期間轄區中正第一分局分局長6次舉牌警告、命令解散及制止，群眾均拒絕離開。

警方說，群眾連日來在集會遊行禁制區集會，持續違反集會遊行法，與佔用馬路，加上連日鋒面來襲，氣溫急凍、雨勢不斷，已有人身體不適，基於「人道考量」與「交通秩序」之維護，凌晨4時許，中正一分局分局長廖材禎第7次舉牌制止，依集會遊行法第25條第2項規定，將現場群眾予以保護帶離，立法委員等人護送至台大醫院檢查診斷，另其他群眾送往臺北醫學大學附設醫院健康檢查。

黃國昌最後在現場請廠商清點設備物資善後，警方不斷柔性勸導他早點離開休息，黃反唇相譏：「你不要再演戲了！」同時要警方撤離收隊休息。約5時許，黃也離開府前，結束近60小時的抗議行動。

警方表示，將儘速於上班日前恢復總統府周邊交通，還給用路人通行的權益，避免影響司法院、行政機關、學校及商家等人員進出，以兼顧法益衡平。另外警方強調，稍早的帶離行動，均全程錄影蒐證，依法行政。

(中時)

不捨員警大雨低溫執勤 署長發… 台北市警8日凌晨4點20分強勢勸離…

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