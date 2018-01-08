寒流9日到！周一南投以北大雨特報、17縣市低溫特報

入冬以來首波寒流將在9日報到，氣象局今（8日）早針對發布台灣本島15縣市及金門、馬祖低溫特報。（本報系資料照）

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中時電子報
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周一上班日！全台冷颼颼！入冬以來首波寒流將在9日報到，氣象局今（8日）早針對發布台灣本島15縣市及金門、馬祖低溫特報！另受鋒面通過，今早也針對南投以北等10顯示發布大雨特報，另針對全台及外島發布陸上強風特報、金門、馬祖濃霧特報。

鋒面通過，今早也針對南投以北等10顯示發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘、記得要保暖！受鋒面通過，今日台灣中部以北、東北部地區及其他山區有陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

冷空氣往南推，預估今天會逐漸轉冷，北部、中部、高溫18度、南部高溫則20度。預估下午開始北部會感受到有冷意，屬於降溫的過程，越晚會覺得越冷。

另入冬首波寒流大舉南下，氣象局發布今年首波低溫特報，預計周二（9日）晚間開始至周四（11日），台南以北及宜蘭沿海空曠地區、金門、馬祖將出現攝氏10度以下低溫，呼籲民眾注意保暖，農漁養殖業嚴防寒害。

這波寒流不可小覷！氣象達人彭啟明提醒，這是入冬以來最強一波冷空氣，建議民眾要做好準備，冷對身體的殺傷力，是直接的，比空汙更直接更快，不可掉以輕心，因為「真的會冷。」

另氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今天（8日）「極地大陸氣團」推動冷鋒南下各地有雨，氣溫驟降、愈晚愈冷；據歐洲中期預報中心最新模擬顯示，東亞地區將「寒潮爆發」，高空西北風將導引低層「極地大陸氣團」往東南移動，會給台灣帶來極寒冷的天氣。

(中時電子報)

寒流來襲！全台慎防低溫。（圖取自氣象局網頁）

文章來源：氣象達人彭啟明 Facebook

文章來源：吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」

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