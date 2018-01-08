台北市警8日凌晨4點20分強勢勸離總統府前時代立委

2018年01月08日 05:51 中時 謝明俊 、 趙雙傑 、 黃鈺潔

時代力量立委林昶佐〔前左1〕、洪慈庸〔右1〕在警方陪同下，步行到台大醫院就診。〔警方提供〕

時代力量立委黃國昌〔著淺色外私套者〕一度和警方僵持。〔警方提供〕

警方拆除帳棚。(趙雙傑攝)

時代力量立委黃國昌、徐永明等人占據總統府前，台北市警局為了恢復8日清晨上班交通秩序，從8日凌晨4點22分開始，以優勢警力強勢勸離在場立委，陪同其中3名立委至台大醫院檢查身體，並將在場助理、支持者共10男6女以警備車載離，送往台北醫院附設醫院診治，隨後開始拆除帳篷，清理物品，恢復現場交通。

時力立委占據府前，7日晚間，洪慈庸一度在臉書寫信給小英總統，小英總統最後拒絕跟時力立委見面，時力立委在7日晚間9時25分開記者會宣誓繼續占據府前，並找來4頂小型帳篷過夜。

8日凌晨3點半，台北市警局對全體行動員警進行勤教，4點20分，警力完成集結，由中正一分局分局廖材楨第7次舉牌制止後，警方展開強勢勸離行動，將4名立委從帳篷裡請出，並將在場16名男女助理、支持者請上2部警備車。

在警方的勸說下，4點50分林昶佐和洪慈庸自行走到台大醫院就診，並在10分鐘後即一起在台大急診室前搭計程車離去，徐永明則搭乘救護車，由警方陪同赴台大醫院就診，黃國昌則一度留在現場和警方僵持，並交代廠商收拾現場物器。

另16名助理等人送至北醫後，因無人有就醫需求，16人自行搭車離去。

(中時)

徐永明遭警方保護帶離。(趙雙傑攝)

黃國昌阻止警方將民眾帶上車離開。(趙雙傑攝)

黃國昌一度擋在警備車前。(趙雙傑攝)