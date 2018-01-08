府前陳抗讓蔡難看 羅智強批黃國昌「是在演哪齣？」

黃國昌阻止警方將民眾帶上車離開。(趙雙傑攝)

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中時電子報
/綜合報導

黃國昌等5名時代力量立委占據總統府前60小時，力阻勞基法修正案，台北市警局從8日凌晨4點22分開始，以優勢警力強勢勸離。前總統府副秘書長羅智強對此表示，警方不斷柔性勸導黃國昌早點「離開休息」，黃反唇相譏「你不要再演戲了！」同時要警方收隊「離開休息」。然後，黃國昌就「離開休息」了。羅智強批：黃國昌，你是在演哪齣？

時代力量立委黃國昌等人為抗議勞基法修正案，在總統府前靜坐絕食長達近60小時，期間北市警方以該處為集會遊行法的禁制區，6度舉牌警告、命令解散及制止，時力群眾均拒絕離開，8日凌晨4時許第7次舉牌終於有所行動，優勢警力將眾人帶離，立委洪慈庸、林昶佐、徐永明分別自行、搭救護車前往醫院檢查。

羅智強今早在臉書貼文指出，之前太陽花可是占領立法院近600小時。這次的國昌花佔60個小時，然後「離開休息」。這又是在演哪齣？真有誠意，去學學在凱道附近紮營抗爭超過7000小時的馬躍比吼和原轉小教室。

羅智強分析說，因為可預見的，時代力量要在2018的縣市長選戰廣提議員，勢必壓縮民進黨的議員席次。現在時代力量已是民進黨僅次於柯文哲的第二大威脅，民進黨豈願相讓。黃國昌就到總統府讓蔡英文難看。不就是這麼一回事？

(中時電子報)

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