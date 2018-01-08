1／8 三大報頭條要聞

2018年01月08日 07:45 中時電子報 編輯整理

◎中國時報

●立法院臨時會今將處理107年中央政府總預算及《勞動基準法》協商，由於民進黨團訂定最慢周三完成《勞基法》三讀，黨團評估，若狀況一直很混亂，不排除提早至今天或明天強行三讀，儘速完成修法。對於勞團及外界質疑，綠委坦言「只能承擔了」。

●大陸啟用M503航線，蔡英文總統昨緊急召集國安高層會議，譴責此舉是對區域安全的破壞與挑釁，也是不負責任的做法，要求國軍提升監控並強化部署。蔡英文也呼籲北京當局，針對M503航線飛航所引發的各種疑慮，兩岸盡速展開技術性協商。

●據了解，為反制中共海軍，發展不對稱作戰，軍方祭出「狼群戰術」，研擬籌建60艘45噸匿蹤微型飛彈突擊艇，由中科院委製，海軍編列預算委託民間廠商建造，預計4年成軍。

◎旺報

●大陸日前在兩岸未溝通前啟用M503北向航路，及另3條東西向航路，其中W122及W123分別靠近馬祖與金門，民航局憂心與金門和馬祖機場起降的航班有衝突。興建中的廈門翔安機場距金門更近，未來啟用前，兩岸如果未事先協商，對航管衝擊可能會更大。馬政府時期金廈曾經商談翔安機場共建共營的共識，但政黨再輪替之後已經不了了之。

●《華爾街日報》分析，中國過去幾年雖然積極挑戰高通、Intel等美國巨頭，可惜在半導體市場斬獲不多。不過，等到進入人工智慧（AI）時代後，情況可望變得不一樣；一些市場人士認為，中國跟高通、Google在內的矽谷企業，是站在同一起跑線競爭的，未來誰輸誰贏還不知道。

●大陸2018年經濟動向，全球關注。根據各家法人的預測，以中金公司預測的國內生產毛額（GDP）成長目標為6.9%最高，亞洲開發銀行的6.2%最低，多數中間值在6.5%至6.6%之間，顯見今年大陸是有下探的風險。根據安邦諮詢綜合研判，提出22項預測將會影響大陸景氣起伏，其中防範債務風險將是重中之重，同時宏觀負債也將是決定人民幣貶值的關鍵指標。

◎工商時報

●油價、石化及DRAM行情聯袂衝高、加溫，台塑四寶2017年獲利上演驚喜躍進！去年台塑四寶合計獲利年增約11～15％，上看2,300～2,400億元，創下近年新高水準，給部份僅推估獲利年增5％的法人狠狠打臉。

●碳交易市場及智慧再生能源供電基礎建設在國內將出現創新系統，由民間業者、工研院等智庫、大學從區塊鏈技術研發著手，完成分散式智慧能源交易市場，「分散式儲能、再生能源憑證與碳權交易市場」生態系統本周即將公開，創新作法連法國電力（EDF）公司都派員來台參與，專門投資區塊鏈技術的創投業者源鉑資本也將站台。

●今年是行動支付元年，中央及地方動起來，全面推動民眾使用行動支付深化體驗。今年亞洲．矽谷執行中心計畫選定台灣燈會、年貨大街，及台中國際花博，作為逐步實現行動支付的三大示範場域，並擬在雲嘉南地區擴大辦理，讓整個縣市以手機辦理戶政或繳稅，讓雲嘉南成重要示範區域。

(中時電子報)