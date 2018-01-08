不屑再和這個黨為伍！教授怒剪民進黨黨證

2018年01月08日 08:01 中時電子報 謝雅柔

不滿勞基法修法草案的30多位學者日前共同發起連署，並發出「學界反對『勞基法』修惡之聯署聲明」，希望政府停止修法。參與連署的台師大英語系教授黃涵榆，昨天在臉書PO出剪壞的民進黨黨證，並表示他選擇在民進黨全面執政，全面背棄人民的時刻退出民進黨。他說他不屑再和這個黨為伍，連交300黨費都不願意。

《勞動基準法》將鬆綁七休一、增加單月加班上限、縮短輪班間隔等三大彈性，引發諸多爭議，全台也有上百名學者連署聲明反對，訴求撤回修法。學者們認為，執政黨如此粗糙、且完全傾向資方的立法，不僅加重台灣勞工「過勞」惡夢，更嚴重傷害《勞基法》立法精神，且這次修法除了會導致工時變長，更將令勞工因短期密集工作缺乏喘息的「過勞」現象急遽惡化，且修惡《勞基法》是否真能如執政黨所言「提昇競爭力」，事實上也毫無評估。

參與聯署的台師大英語系教授黃涵榆昨晚在臉書PO出剪掉民進黨黨證的照片，並在便條紙上寫下，他選擇在民進黨全面執政，全面背棄人民的時刻退出民進黨，他說在他心裡那個為民主犧牲的黨已經死了，「從此我們不是同志，而是拒馬對立的兩邊!」

他也寫到，他在這個黨最困頓的時候不離不棄，現在選擇離開，不得不的選擇。他不會忘記那段曾經的熱血、理想、狂飆的年代，所以他沒有後悔什麼，只是在當下做對的選擇。他說他不屑再和這個黨為伍，連交300黨費都不願意。「我不是誰的樁腳，所以沒有能力策動什麼集體退黨行動，但是歡迎更多人跟進，讓民進黨知道，臺灣人並不虧欠他們什麼，可以讓國民黨徹底泡沫化，也可以讓民進黨變成歷史灰燼!」

黃涵榆的文章引來網友議論，有些網友認為「這樣就要退黨也太不成熟了吧」、「與其剪黨證不如遊說台灣人俱樂部批判民進黨有效果」、「其實是因為退休金少了好幾萬而退黨吧」。但也有網友支持，並表示「從來沒有看過一個黨的劣化速度能如此快！快的令人髮指」、「民進黨早死了」、「他們真的離人民越來越遠」。

對於網友言論，黃涵榆稍早表示，對於那些謾罵的留言或訊息，包括想當官、退休被刪生氣、假掰的高教工會份子等，他幽默以對。「我只想說，把你的語言權力或武力對向掌權者和決策者，別來我這裡做無謂的發洩，我只是一個喜歡讀書、研究和寫作的學術工作者」。

(中時電子報)