啥咪！夾娃娃機玩偶也摻假 警查獲仿冒玩偶公仔3百件

玩夾娃娃機風氣正夯，卻有玩客夾到仿冒品，氣的向警方報案。（圖／孫曜樟翻攝）

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中時電子報
、中國時報／

（11:45更新)近年來玩夾娃娃機在台形成一股風潮，夾娃娃機店如雨後春筍出現在大街小巷中，因此，周邊相關商品如各類玩偶、文具用品、情趣用品、各類玩具等需求也跟著激增，但有玩家發現某些業者提供消費者夾取的物品為仿冒商品，保二總隊刑大即循線在新店逮捕販售仿冒品的曾姓犯嫌，並起出「拉拉熊玩偶」、「海賊王公仔」等仿品近300件。

保二刑大員警循線在曾姓犯嫌住處及店內查扣仿冒拉拉熊玩偶、海賊王公仔近300件。（圖／孫曜樟翻攝)

警方調查，曾嫌無相關前科紀錄，本來經營小吃店，但受到大環境影響決定轉業，他看準夾娃娃機風潮，3個月前在新北市新店區承租店面，自己搖身一變成為夾娃娃機專門店經營者。

曾嫌為吸引年輕族群，機台內放置「拉拉熊玩偶」、「海賊王公仔」等仿冒品，保二總隊刑警大隊偵查第一隊接獲原廠公司報案前往查緝，當場發現機台內全是仿冒品，另外在曾嫌的住處共查獲近300件仿冒品。

曾嫌供稱，因為小吃店經營不易，才會轉業經營夾娃娃機專門店，仿冒品都是從網路、臉書社團、淘寶網中購買，另外，他也會向專門夾娃娃機的「夾客」購買，3個月來大約獲利10餘萬元，部分金額又再投入購買商品，訊後依違反商標法送辦。

曾嫌利用仿冒的商供不特定人士夾取，在短期幾個月內已賺取數十萬元，再用不法獲利買進更大量仿冒商品，想趁機年節大撈一筆，警方也呼籲民眾在選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障；警方也會持續加強查緝，以取締非法保障合法。

(中時電子報)

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