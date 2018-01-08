今午後氣溫陡降 一張圖秒懂首波寒流有多威

今日中午過後，北風增強、全台氣溫陡降，未來一周上班日都將處於低溫寒冷，台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8到10℃，空曠地區低溫還有可能下探7℃。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導
度過一個濕涼的周末，但中央氣象局提醒，「其實主菜還沒端上桌」。入冬以來第一波寒流今日報到，預報這波寒流不僅冷、還很持久！

受到鋒面影響，低溫、大雨特報齊發。中央氣象局今（8）日針對新竹以北、宜蘭地區及台中、南投山區發布大雨特報；午後入冬首波寒流發威，氣溫將像溜滑梯一樣陡降，這波寒流不僅寒冷、還很持久，未來一周上班日都將處於低溫寒冷狀態，預計要到周末才會回暖，提醒大家務必留意保暖。

凍到爆！周四夜晚 體感溫度只剩3℃

中央氣象局在昨（7）日已發布低溫特報，並在臉書粉絲團「報天氣」公布入冬首波寒流影響狀況。今日白天將有鋒面通過，中部以北上午有明顯的驟雨，並有零星雷雨出現；由於雨勢可能還不小，雨具、雨傘甚至雨鞋都要帶齊全。南台灣今日白天位於鋒面前緣，不僅雨少，甚至還有點溫暖；但傍晚鋒面通過後，也會有間歇雨勢發生。

今日中午過後，北風增強、全台氣溫陡降，未來一周上班日都將處於低溫寒冷；明（9）日起各地水氣仍多，將迎來陰雨整天冷的天氣情況，台南以北及東北部清晨及夜晚的低溫將下探8到10℃。直到周三（10日）才漸轉乾冷，是晴到多雲、陽光露臉的天氣，高溫可望略為回升，但到周五之前清晨嚴寒，空曠地區低溫則有機會下探7℃，高屏及花東也可能來到11到13℃左右。

(中時電子報)

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