MLB》搶葉利奇要讓馬林魚大賺 至少5隊找上門

2018年01月08日 08:43 中時電子報 蔡銘仁

儘管交易葉利奇(Christian Yelich)原本不在馬林魚高層計畫內，不過他不滿球隊清倉喊走，馬林魚決定也把他擺上貨架，並擺明想得到葉利奇的球隊，得拿出讓他們大賺的籌碼，雖是如此，還是有球隊不怕虧，美媒報導，白襪跟教士有意爭取，現有至少5隊有興趣跟馬林魚交易。

馬林魚歷經瘋狂大拋售，只留下葉利奇跟瑞爾穆托(J.T.Realmuto)，但兩人都不滿吉特(Derek Jeter)團隊作風，喊話要求被交易。馬林魚表明他們不是非賣品，不過他們現在已沒有迫切的交易需求，因而喊出要達成交易的前提，必須要能獲得價值不斐的籌碼。

所謂價值不斐的籌碼，就是如農場中評價高的新秀；而且如果交易後，會讓馬林魚比現在多花一毛錢，也很難得標。犧牲頂級新秀無論對哪隊都是不便宜的代價，勇士、費城人跟國民先後表態想爭取；美國記者羅森索(Ken Rosenthal)透露，白襪及教士現在似乎也想加入戰局。

《theScore》記者沙基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)表示，白襪跟教士都有補強外野的需求，要爭取葉利奇，他們也有足夠的籌碼。目前馬林魚放眼各球隊手握的籌碼，對國民的20歲菜鳥外野手羅布斯(Victor Robles)有興趣。

延攬葉利奇得犧牲不少，為何還是有球隊願給馬林魚賺也要交易？原因是葉利奇僅26歲又已經打出明星級身手，更重要是他未來5年包括行使球隊選擇權後的薪資，總額也不過5825萬美金，以投資報酬率來看相當超值，這也是馬林魚想把他留下的一個重要因素。

(中時電子報)