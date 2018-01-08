必看！第75屆金球獎完整得獎名單

2018年01月08日 09:31 中時電子報 盧怡秀

妮可基嫚拿下金球獎最佳電視電影或迷你影集女主角。（圖／達志影像）

詹姆斯法蘭柯打敗休傑克曼拿下最佳音樂或喜劇類電影男主角！（圖／達志影像）

第75屆金球獎於台灣時間1月8日早上9點登場，今年這場頒獎典禮很不一樣，由於去年好萊塢頻爆性醜聞，因此一票女星幾乎都已黑色禮服現身表達不滿，讓今年的紅毯黑一片；而今年主持人找來口秀節目主持人賽斯梅爾擔任，戲劇類最佳男主角頒給《最黑暗的時刻》蓋瑞歐德曼，他飾演英國首相邱吉爾惟唯妙唯肖，最佳女主角頒給《意外》的法蘭西絲麥朵曼而《意外》也奪下最佳影片、最佳男配角、最佳劇本4大獎。

第75屆金球獎得獎名單：

戲劇類最佳影片：《意外》

戲劇類最佳女主角：法蘭西斯麥多曼／《意外》

戲劇類最佳男主角：蓋瑞歐德曼／《最黑暗的時刻》

音樂喜劇類最佳影片:《淑女鳥》

音樂喜劇類最佳女主角：瑟夏羅南／《淑女鳥》

最佳電視電影或迷你影集：《美麗心計》

最佳導演：吉勒摩戴托羅／水底情深

音樂及喜劇類最佳男主角：阿茲安薩里／《不才專家》

音樂及喜劇類最佳電視影集：《了不起的麥瑟爾女士》

電視電影或迷你影集最佳男主角：伊旺麥奎格）／《冰血暴》

最佳外語片：《烈愛天堂》

最佳劇本：《意外》

最佳電影女配角：艾莉森珍妮／《老娘叫譚雅》

最佳動畫：《可可夜總會》

最佳電視電影或迷你影集女配角：蘿拉鄧恩／《美麗心計》

最佳音樂及喜劇電影男主角:詹姆斯法蘭柯／《大災難家》

電影類最佳歌曲：《大娛樂家》／This is me

電影類最佳配樂：《水底情深》／Alexandre Desplat

最佳電視電影或迷你影集男配角:亞歷山大·史柯斯嘉／《美麗心計》

最佳劇情類影集:《侍女的故事》

最佳戲劇類影集男主角:斯特林·K·布朗／《這就是我們》

最佳戲劇類影集女主角:伊莉莎白摩斯／《侍女的故事》

最佳音樂或喜劇類影集女主角:瑞秋布洛斯納漢／《了不起的梅塞爾夫人》

最佳電影男配角:山姆洛克威爾／《意外》

最佳電視電影或迷你影集女主角:妮可基嫚／《美麗心計》

終身成就獎：歐普拉

(中時電子報)