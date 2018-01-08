反性醜聞！金球獎史無前例全穿黑禮服

2018年01月08日 09:09 中時電子報 盧怡秀 、 黃詩淳

艾瑪史東和Billie Jean KIng黑色禮服現身。（圖／達志影像）

第75屆金球獎台灣8日上午登場，今年紅毯不再五顏六色，全因去年好萊塢爆發嚴重性醜聞事件，尤其更以金牌製作哈維韋斯坦最為出名，不少女星紛紛跳出來表示遭遇潛規則，因此今年金球獎就發起「Time’s Up」活動，所有女星幾乎清一色是黑色禮服，許多男星也都主打黑色西裝現身力挺，讓金球獎史上頭一遭黑一片！

時尚教主莎拉潔西卡派克也以俏麗黑色禮服亮相。（圖／達志影像）

凱特哈德森穿上黑色網狀透視禮服。（圖／達志影像）

妮可基嫚挑選黑色蕾絲剪裁。（圖／達志影像）

「龍后」艾莉莉亞克拉克黑色低胸禮服火辣現身！（圖／達志影像）

「小丑女」瑪格羅比黑色禮服現身不忘大開中門！（圖／美聯社）

Poppy Jamie特別戴上點出主題！（圖／達志影像）

Kristin Cavallari霸氣黑色禮服登場。（圖／達志影像）

超級名模肯黛兒珍娜黑色長擺尾禮服！（圖／達志影像）

柴克艾弗隆連領結都挑選黑色。（圖／達志影像）

由於去年好萊塢發生不少性騷甚至性侵案件，讓演藝圈蒙上一層陰影，許多女星更不畏外界眼光跳出來表示自己曾遭製片甚至男星騷擾，引發譁然。因此今年金球獎就發起穿上黑色禮服表達對性別及種族歧視的抗議！儘管典禮前還是有外媒推測應該還是有其他禮服色系會出現，但從目前照片看來，恐怕還是沒人敢躲避這次大規模的集體發聲、皆以黑色禮服、西裝現身。

(中時電子報)