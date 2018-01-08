梅莉史翠普、艾瑪華森、蜜雪兒威廉 邀婦權領袖一起走紅毯

蜜雪兒威廉發起與婦權界友人一起紅毯的點子，她與「＃MeToo」反性 騷擾運動創始人Tarana Burke一起出席金球獎。（CFP）

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中時
艾瑪華森與運權界好友Imkaan總裁Marai Larasi一起走金球獎紅毯。（CFP）
梅莉史翠普與美國工會執行總裁Ai-jen Poo一起走紅毯。（CFP）

為了支持「Times Up」反性騷擾行動，金球獎一片黑鴉鴉，明星全都換上黑色禮服走紅毯，梅莉史翠普、艾瑪華森、蜜雪兒威廉甚至邀請女權和工運界的好友一起走紅毯，宣示支持反職場性騷擾的主張。

以「郵報：密戰」一片入圍金球獎影劇類影后的梅莉史翠普（Meryl Streep）身穿黑色裸肩禮服，與美國幫傭工會執行總裁Ai-jen Poo（The National Domestic Workers Alliance，NDWA)一同出席盛會，梅姨說：「此時應該讓大家知道，職場上的權力失衡是導致性騷擾和歧視的主因！」

艾瑪華森也身穿一襲黑色荷葉邊領的黑色禮服，與她的運權界好友Marai Larasi一起走紅毯，Marai Larasi是英國婦權運動Imkaan的領袖，關心少數族群婦女和兒童的受暴問題。

女星與婦權和工運領袖一起走紅毯，是由蜜雪兒威廉絲發想的點子，她與發起這一波好萊塢影劇圈反性騷擾運動「#MeToo」的創始人Tarana Burke一起走紅毯。以「金錢世界」入圍金球獎影后的蜜雪兒威廉絲說：「今天我們在這裡，是因為Tarana Burke發起這個有意義的運動，至於我提名金球獎，那一點也不重要。」

看到好萊塢明星群起支持反性騷擾運動「#MeToo」，Tarana Burke則感動地說：「我眼眶含淚了！」

(中時)

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