7度寒流侵台！貓熊「圓仔」一家愈「冷」愈開心

2018年01月08日 09:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不畏寒冷！寒流來！可是我們家涼爽好日子！北台灣受到入冬以來最強冷氣團影響，自周二開始天氣會轉為乾冷，預估低溫將來到攝氏11度左右，周三（10日）更恐下探7度！提醒大家要記得做好保暖工作。每年冬天寒流來襲，在動物園裡卻有一群動物非但不需要保暖，隨著氣溫愈低，牠們反而更加的活躍，像是大貓熊「團團」、「圓圓」及「圓仔」一家三口，都是越冷越開心，至於台北市立動物園內最不怕冷的動物，或許非國王企鵝莫屬了！

不論時令怎麼變換，羊駝身上的毛只會不斷長長。（台北市立動物園提供）

冬季冷颼颼的氣溫，常常會讓人只想窩在溫暖的室內，減少到戶外活動的機會，動物園內許多來自亞熱帶或熱帶地區的動物也不例外，但對於生長在溫帶地區，演化過程早已習慣低溫環境的動物而言，冷氣團過境台灣所帶來的冷空氣，不過是剛剛好而已！

北美浣熊會尋找適當的地點來躲避寒風。（台北市立動物園提供）

以大貓熊來說，牠們的自然棲地年平均氣溫大約在攝氏6至17度之間，所以當夏季氣溫高於攝氏26度時，「團團」、「圓圓」及「圓仔」一家都被安排在室內避「暑」，只有趁著天氣轉涼才能輪流到戶外活動場溜搭，偶爾還能看到牠們抱著特製的水果冰吃得津津有味呢！

河狸泡在「冷吱吱」的水中依然面不改色。（台北市立動物園提供）

而生活在南極的國王企鵝，會在入冬前努力的進食，好累積身上的脂肪，加上外表覆著渾厚重疊的油性皮毛，除了防水之外還能隔絕冷空氣，具有極佳的禦寒功能，因此早練就了一身適應極地環境的硬功夫，即使是戶外寒流來襲，牠們待在終年恆溫（攝氏8-10度）的室內環境裡，最喜歡的活動，竟還是站在保育員舖設的冰上「納涼」。

山獅在冬季來臨前換上厚厚的毛皮，減少熱源的散失。（台北市立動物園提供）

原來生活在安地斯山脈高原上的羊駝，棲息地又高又冷，所以不論時令怎麼變換，羊駝身上的毛只會不斷長長，夏季時保育員為了避免牠們中暑，還必須經常幫羊駝們剃毛；另外像是林(犭曳)、小貓熊、棕熊、灰狼、河狸、美洲野牛、蒙古野馬等住在溫帶地區的動物，以及像是台灣野山羊等生活在中高海拔的動物，都會在冬季來臨前，提早換上厚厚的毛皮，來減少熱源的散失，以及尋找適當的棲息地來躲避風雪，因此就算戶外氣溫不斷走低，牠們卻總能應付自如、沒當回事！

小貓熊頂著寒風在棲架上玩的不亦樂乎（左）、在野外國王企鵝會在入冬前努力的進食，好累積身上的脂肪（右）。（台北市立動物園提供）

瞧瞧這群愈冷愈開心的毛孩子們~大貓熊「團團」、「圓圓」和「圓仔」在低溫中睡到四腳朝天、小貓熊親子頂著寒風在棲架上玩的不亦樂乎、河狸家族泡在「冷吱吱」的水中依然面不改色…，倒是辛苦了忠實的粉絲們，不畏嚴寒準時報到，讓冷冷的天氣裡，心卻因為感動而溫暖！

(中時電子報)

大貓熊「圓圓」抱著水果冰吃得津津有味呢！（台北市立動物園提供）