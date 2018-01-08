洋蔥式穿衣落伍！住北海道的她 傳授最夯保暖法則

到雪國帶什麼衣服呢？如果還在準備穿洋蔥式穿法，那就落伍了！（影／「台灣女孩的北海道生活」授權提供）
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中時電子報
/綜合報導
急凍北半球，台灣迎來入冬首波寒流，美、加地區近日也面臨暴風雪來襲，這時前往各地旅遊，如何保暖穿衣可是很重要！(圖/shutterstock提供)

急凍北半球，台灣迎來入冬首波寒流，美、加地區近日也面臨暴風雪來襲，這時前往各地旅遊，如何保暖穿衣可是很重要！經常分享日本北海道旅遊的臉書粉絲團「台灣女孩的北海道生活」就拍攝影片傳授當地最夯保暖法，教民眾如何正確穿衣。

低溫驟降，很多人會選擇「洋蔥式」穿法，但導致進到室內後反而悶熱難耐，尤其日本、美國等地區冬季多會使用暖氣，往往熱到頭暈不適，而現在最夯的穿法則是「玉米式」穿法，也是雪國北海道居民的冬天穿衣法則。

她分享，冬天冷風都是從地面竄上來，「玉米式」穿法原則上就是裡面穿得非常薄、再外套一件保暖大衣。大衣款式挑選最好具備有3大要點：夠長，可以擋風，下半身更保暖；夠輕，進到室內手持不會有負擔；最後也別忘記脖子部分，夠遮的話，連圍巾都可以不用戴。

另她也提醒，到雪地千萬別穿牛仔褲，「因為真的會結冰」；或可穿褲襪搭棉裙，比單穿褲子還保暖。除了可攜帶遮耳毛帽、圍巾等配件，另務必記得攜帶手套，「在雪地手插口袋是自殺行為」。

(中時電子報)

文章來源：台灣女孩的北海道生活

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