便宜水貨風險高 原廠保證使用更安心

機型FW-57LET 10-20坪適用。(圖片來源：日本大日Dainichi 台灣總代理 提供)

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中時電子報
綜合報導

「購物」往往隱藏許多風險，尤其更會因為貪圖「便宜」的價格而買到水貨！因此，理性購物成為現代人不可忽略的注意事項。而隨著氣溫越來越低，暖氣機成為民眾的新寵兒，但水貨在市面上猖獗，該如何分辨正貨與水貨呢？

總代理公司貨VS平行輸入品。(圖片來源：日本大日Dainichi 台灣總代理 提供)

就以大日Dainichi煤油暖氣機為例，大日創立於1964年，是日本國內少數百分之百日製家電的大廠之一，而煤油暖氣機更連續蟬連日本國內銷售冠軍，但相對的水貨也就越來越多。其實，要認清總代理公司貨不是件難事，像是原廠專為台灣環境所開發生產的機器，位於機器型號最後有”T”結尾的就是台灣專屬型號，而目前型號有FW-37LET、FW-57LET、FM-19FT。

三種規格 由左至右為FW-37LET、FW-57LET、FM-19FT。(圖片來源:日本大日Dainichi 台灣總代理 提供)

雖然水貨價格低廉，但電壓規格與台灣不相符且無原廠授權，消費者要承擔的風險也會相對提高，但購買總代理公司貨可享有在台3年保固，上網註冊還可以再延長半年等諸多服務，有保障又安全！

大日Dainichi煤油暖氣機的優點你不能不知道！

1.在業界具有最快的暖房速度，平均約需40秒即可啟動，與他牌以重開機時間計算不同。

2.煤油暖氣機有地震5級自動關機、燃燒控制、忘記關機、室溫異常等多項安全裝置，在日本也取得多項認證標章，將可能發生的危險機率降至最低。

3.機器本身有秒速消臭裝置，已將煤油味降至最低。

4.使用過程中，室內空氣若不流通，機器會以閃爍燈號與聲音提醒，若未實施任何處置，機器則會自動關機。

5.燃燒煤油時會與空氣中的氧氣結合，所以燃燒一公升的煤油同時也會產生一公升的水份，因此使用煤油暖氣機是可以增加空間舒適感，並不會造成室內乾燥。

6.煤油燃點高達300度，穩定性及安全性極高，因此使用上及收納存放不會危險。

一分錢一分貨一直都是不變的道理，在購物前必須做足功課並三思，才能購買到正貨以及CP值高的商品！

(中時電子報)

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