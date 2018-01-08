麥寮船舶使用低硫油 致力打造生態港

2018年01月08日 10:30 中時 張朝欣

為減少麥寮工業港船舶進出造成空氣汙染，雲林縣政府與台塑企業等單位共同合作，自2018年起台塑海運公司船舶進出麥寮工業港，將全數使用低硫油，藉此積爭取EcoPorts生態港認證，用國際認證來證明麥寮港區的環保品質。

麥寮工業港位於台塑六輕廠區，為台灣第三大港口，港域面積四七六公頃，水深達廿四公尺，可供卅萬噸級船舶進出，是台灣目前吃水最深的港口，每年吞吐量達7300萬公噸，裝載甲烷、原油、生煤的船舶每天不停進出，但港區水域相當潔淨。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰表示，生態港灣（Eco Ports）概念近年來逐漸獲得歐、美、日、澳等世界大港重視，為讓外界了解麥寮工業港的生態，台塑已積極進行相關檢測作業，申辦EcoPorts生態港認證，要與世界接軌。

台塑企業目前已委託國立高雄海洋科技大學海岸水與環境中心，進行麥寮工業港海洋生態調查與環境攝影計畫，包括港區各個碼頭、防波堤、電廠出水口與取水口，紀錄每個季節的水下生態，配合使用低硫油，打造水域與空氣都是低汙染的生態港。

縣環保局代理局長張喬維指出，由中興大學的研究可看出，雲林縣在空氣品質不良時各汙染源PM2.5影響比例，船舶汙染最高可達20%，對於企業配合推動環保的措施表示肯定，另外也希望台塑企業針對岸電推動加速辦理，以降低船舶汙染。

(中時)