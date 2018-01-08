有心病？男大生百貨公司偷拍2女裙底風光

2018年01月08日 11:19 中時 程炳璋

李姓男大生7日傍晚4時許在台南市中西區一家百貨公司內尾隨兩名穿短裙女子，在搭乘4樓往5樓電扶梯時，伸出手機偷拍其中一女裙底風光，遭被害女子身旁女友發現，女子當場要求李男交出手機查看，樓管幫忙報警，他坦承偷拍，在警局自稱有心病，已非第1次犯案。

23歲李姓男子還在念大學，疑似課業壓力重，日前曾在女性生活用品館偷拍女子遭逮，案件還在訴訟中，他7日在中西區一家百貨公司內看到兩名穿著短裙的女子，忍不住再故技重施。

李男在逛百貨公司3樓時，發現兩女穿著短裙，在鞋子櫃位旁蹲著試穿鞋子，觸動偷窺欲，開始偷拍兩女，隨後一路尾隨，在兩女搭手扶梯從4樓往5樓時，伸出手機偷拍其中一女的裙底。

被害女子身旁的女性友人見有人靠近身後，感覺不對勁，轉頭往後一瞧，發現李男正拿著手機對著朋友臀部，喝問對方「你在偷拍嗎？」

李男起初否認，但兩女不讓男子離去，要求查驗手機，過程中服務人員上前詢問，見男子心虛神情，暗中報警。

警方到場後，發現李男手機內確實有被害女子的裙子照片，李男坦承犯案，自稱有心病，會忍不住想偷拍女生，雖尚無前科紀錄，但有一件類似案件正在訴訟中。

警方見李男據實相告，告誡他應該尋求心理醫師治療，服藥控制，不該隨意騷擾女生，全案依照妨害秘密罪嫌移送偵辦。

(中時)