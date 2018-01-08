萬能工商新住民子女 美容美髮全國賽大放異彩

萬能工商日前參加「國際盃美容美髮美甲全國技術競賽大會」競賽勇奪5冠、7亞、12季、18殿多項勝利獎盃，創歷年最佳成績。（呂妍庭攝）

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萬能工商日前參加「國際盃美容美髮美甲全國技術競賽大會」競賽勇奪5冠，其中蝶古巴特設計組冠軍由吳昕宜奪下。（呂妍庭攝）
萬能工商新住民子女蔡佩珈在派對宴會彩妝組獲得殿軍，強調自己會再接再勵。（呂妍庭攝）
吳昕宜以鞋子為主題，在蝶古巴特設計組一舉拿下冠軍。（呂妍庭翻攝）
萬能工商新住民子女蔡佩珈在派對宴會彩妝組獲得殿軍，強調自己會再接再勵。（呂妍庭翻攝）

萬能工商日前參加「國際盃美容美髮美甲全國技術競賽大會」競賽勇奪5冠、7亞、12季、18殿多項勝利獎盃，創歷年最佳成績，曾獲全國中等學校技藝競賽美髮組優勝的吳昕宜，在蝶古巴特設計組一舉拿下冠軍，另在越南生活多年的蔡佩珈，才回台念高中2年，靠著對美容美髮的高度興趣，在派對宴會彩妝組獲得殿軍，萬能校長林昱岑說，從此次參賽成績來看，無論本地學生或是新住民子女，只要對技藝專長有濃厚興趣子，願意勤奮學習，都會有亮眼表現。

美髮科3甲吳昕宜成績長期以來各項比賽表現都十分亮眼，剛獲得「全國高級中等學校106學年度家事類學生技藝競賽」美髮組優勝大獎的她，這回挑戰蝶古巴特項目，突發奇想以鞋子做為創作主題，兼具美感和精細手藝讓她打敗眾多對手，拿下冠軍。

具備新住民子女身分的美髮2甲生蔡佩珈，國中時原就讀越南文朗國中，畢業後隨家人返台，選讀萬能的時尚造型科，因年紀比同學稍長，她把握每一次學習機會，更多次代表學校參加越南語文競賽，這次參加國際盃技藝競賽，蔡佩珈在派對宴會彩妝組獲得殿軍成績，透露她特別強調眼妝的豐富性和多彩性，讓作品有讓人一看就驚豔的感覺。

萬能美容美髮科主任林鳳梅說，學生為了參加國際盃美容美髮美甲全國技術競賽大賽，卯足全力，在1個月前就辛苦練習，甚至自發性地晚上留在學校演練，只為了替自己和學校爭取一份榮譽，最後果然替萬能拿下項比賽歷年最佳成績，可謂實至名歸。

(中時)

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