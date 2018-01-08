立法院臨時會 藍綠一早推擠衝突

2018年01月08日 10:54 中時 鄭舲 、 陳信翰

台北市 立法院將審議勞基法修正草案，立法院周邊也擴大管制範圍，立法院旁的中山南路，上班時間的交通也受到影響。（陳信翰攝）

立法院將審議勞基法修正草案，立法院周邊也擴大管制範圍，立法院旁的中山南路，上班時間的交通也受到影響。（陳信翰攝）

時代力量立委在府前靜坐抗議《勞基法》修正草案，持續到今凌晨4點半遭警方強制驅離，禁食第58小時被迫結束。時代力量立委黃國昌、黨團總召徐永明今(8日)上午現身議場，黃國昌受訪時說，感謝總統蔡英文願意接見他們，但不該要求先撤離，希望蔡英文、行政院長賴清德好好想想，去年修法就民怨四起，要多聽聽民眾的聲音。

為了搶先進入議場備戰，民進黨團從上週五晚在議場前輪班守候，國民黨團清晨五點前也抵達議場門口，七點議場大門一開，朝野立委就互相推擠搶著進入議場，綠委蘇震清在推擠中掛彩，右手小指脫臼，就醫後無大礙。

朝野立委進入議場後，綠委搶先占據主席台及發言、遞案登記處，藍委則在發言台前排排坐，藍綠雙方一度因發言登記處更動發生口角，立法院秘書長林志嘉出面協調，最後未釀衝突。院會九點開始後，時代力量提出變更議程，要求本次臨時會只處理總預算一案，但表決後遭民進黨團以人數優勢否決，院會隨後開始處理總預算宣讀，朝野立委暫時休兵。

(中時)