MLB》艾瑞耶塔降速也降價？美媒：球速非一切

艾瑞耶塔近兩年速球均速下滑，讓外界對給他長約有些疑慮。(美聯社)

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球速跟天生條件有些關係，球速快的投手較容易獲高評價，還在找新東家的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)球速下滑，影響各隊給他長約的意願，不過大聯盟記者羅傑斯(Phil Rogers)認為，不能完全靠球速評價投手，「太空人就兩度在世界大賽修理球速很快的達比修有。」

艾瑞耶塔跟達比修去年季後都投身自由市場，成為各隊關注的焦點；但年逾30歲的他們都想拿到上億元大約，在各隊極力想避免繳奢侈稅之際，要找新東家相對困難。到底誰值得給大約，外界眾說紛紜，有些人點出艾瑞耶塔近年球速退化，就這點來說簽達比修似乎比較划算。

艾瑞耶塔自2015年拿到國聯賽揚獎後，速球均速直直落；《Fangraphs》資料顯示，他2015年均速94.6英里，去年則剩92.1英里，掉了2英里左右。反觀達比修則狀況不同，他歷經韌帶移植手術後，去年術後首個完整球季，速球均速飆到生涯最快的94.2英里。

但羅傑斯舉太空人兩度在世界大賽打爆達比修為例，直言「球速不代表一切」；他同時指出，艾瑞耶塔去年下半季自責分率僅2.28，在季後賽接連對上國民跟道奇，投10.2局也不過失掉1分。艾瑞耶塔具大賽抗壓性，也是他的經紀人波拉斯(Scott Boras)強調他值得大約的一點。

艾瑞耶塔在2015年時，就認為他應該能跟柯蕭(Clayton Kershaw)、薛爾瑟(Max Scherzer)等大咖投手一樣，拿到一張7年大約。據目前外界的推測，他大概能拿到4年約，現在包括紅雀、釀酒人、國民、遊騎兵跟洛磯，都有興趣爭取。

(中時電子報)

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